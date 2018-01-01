Мировые продажи алмазов и бриллиантов сократились в 2019 году

Рынок бриллиантов переживает сложные времена, продажи в США и Китае упадут в 2019 г., отмечено в докладе The Global Diamond Industry 2019.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Растущая геополитическая напряженность, торговые войны между США и Китаем и признаки мировой рецессии снижают уровень потребительской уверенности, что приведет к сокращению продаж бриллиантов в 2019 г. на 2%. Так, компания De Beers заявила о снижении добычи алмазов на 1 млн карат в 2019-2020 гг.После умеренного роста в 2017-2018 гг. мировая алмазная отрасль в начале 2019 г. "отчаянно боролась за сохранение положительной динамики", отмечено в совместном докладе Всемирного центра алмазной промышленности (Антверпен, Бельгия) и консалтинговой компании Bain&Company.Мировые продажи бриллиантов выросли в 2018 г. на 2%.Между тем продажи алмазов в 2019 г. могут сократиться еще сильнее - на 25%.В США продажи бриллиантовых украшений сократятся в 2019 г. на 2%, тогда как в 2018 г. показатель вырос на 3%. Китайский рынок алмазов и бриллиантов вырос в 2018 г. на 4%, но в этом году продажи упадут на 5%, заключают эксперты.