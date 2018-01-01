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      Мировые продажи алмазов и бриллиантов сократились в 2019 году

      11.12 14:09Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Рынок бриллиантов переживает сложные времена, продажи в США и Китае упадут в 2019 г., отмечено в докладе The Global Diamond Industry 2019.

      Растущая геополитическая напряженность, торговые войны между США и Китаем и признаки мировой рецессии снижают уровень потребительской уверенности, что приведет к сокращению продаж бриллиантов в 2019 г. на 2%. Так, компания De Beers заявила о снижении добычи алмазов на 1 млн карат в 2019-2020 гг.

      После умеренного роста в 2017-2018 гг. мировая алмазная отрасль в начале 2019 г. "отчаянно боролась за сохранение положительной динамики", отмечено в совместном докладе Всемирного центра алмазной промышленности (Антверпен, Бельгия) и консалтинговой компании Bain&Company.

      Ссылки по теме

      Мировые продажи бриллиантов выросли в 2018 г. на 2%.

      Между тем продажи алмазов в 2019 г. могут сократиться еще сильнее - на 25%.

      В США продажи бриллиантовых украшений сократятся в 2019 г. на 2%, тогда как в 2018 г. показатель вырос на 3%. Китайский рынок алмазов и бриллиантов вырос в 2018 г. на 4%, но в этом году продажи упадут на 5%, заключают эксперты.

      Рубрики: Товарные рынки, Комментарии

      Метки: США, Китай, алмаз, бриллиант, "АЛРОСА"

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