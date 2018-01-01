Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.

Казначейский счет

Векселя

Нотариусы

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Основные "проблемные" зоны - кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, перечислил Чиханчин.Чаще всего для легализации доходов и вывода средств используются:• номинальные юридические лица (фирмы-однодневки),• наличные денежные средства,• вывод денег за рубеж через механизм фиктивной внешнеэкономической деятельности и структуры без образования юридического лица в иностранных юрисдикциях (в т. ч. офшорах),• электронные средства платежа и виртуальные активы.Как пример, вовлеченные в схемы возможного отмывания денег компании перечисляют средства на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов. В дальнейшем счет, с которого производились перечисления, закрывается, а плательщик (либо лицо, в пользу которого были совершены платежи) обращается с заявлением о возврате средств: либо как ошибочно уплаченных, либо как переплату по налогам.По словам Чиханчина, значительную трансформацию претерпели и сами "обнальные схемы", и, что особенно вызывает опасения, они заметно укрупнились. Прежде всего это "теневая инкассация", которой злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки."В настоящее время среди преступников получила распространение схема вывода денег в теневой оборот с использованием векселей, эмитентами которых являются крупнейшие банки России. Отличительными особенностями данных типологий являются приобретение векселей реально действующими организациями, а предъявление их к погашению – техническими компаниями", - отметил Чиханчин.При выводе средств из реальной экономики продолжается использование институтов государственной власти (суды, служба судебных приставов), а также органов нотариата."Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника к кредитору через депозитный счет нотариуса либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса", - подчеркнул Чиханчин.По данным кредитных организаций, только за 10 месяцев 2019 г. объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлых лет."Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться ввиду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором, по результатам которой можно было бы принимать решение об отказе в совершении нотариальных действий.Указанные предложения включены министерством юстиции в законопроект, который в настоящее время находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами", - заявил Чиханчин.Он назвал еще одну проблему - вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям."Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 г. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал более чем вдвое. Что касается сумм, то они сократились почти втрое с 2016 г. – с 1,4 трлн руб. до 522 млрд руб. за 9 месяцев текущего года. Стоит отметить, что на фоне общего сокращения объемов вывода за рубеж, суммы вывода в офшорные юрисдикции уменьшаются не так значительно – всего в 2,5 раза. То есть приходится констатировать отставание в темпах деофшоризации российского капитала", - сообщил Чиханчин.Чиханчин рассказал на заседании Совета Федерации о реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."За 18 лет нам удалось выстроить эффективный механизм, который демонстрирует не только и не столько работу Росфинмониторинга, выступающего его координатором, но и всех участников – Центрального банка, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и надзорных органов, финансового и нефинансового секторов", - отметил Чиханчин.В подготовке к оценке было задействовано 24 ведомства, около 1,5 тыс. кредитных и некредитных организаций. Одних только законопроектов было принято около 50.Результаты этой работы легли в основу Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной президентом РФ в мае прошлого года.В 2019 г. Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд руб.В результате общей работы Росфинмониторинга, ФНС, Таможенной службы, Банка России, правоохранительных и иных органов за последние 3 года количество зарегистрированных юридических лиц с признаками однодневки снизилось в 14 раз с 1,5 млн до 120 тыс.Объем сомнительных операций с их участием сократился более чем в 5 раз с 4,6 трлн руб. до 905 млрд руб.