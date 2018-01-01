ЕАЭС готовится заключить соглашение о свободной торговле с Индией в 2020 году

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен заключить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индией в 2020 г., заявил председатель коллегии Евразийской экономический комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Кроме того, ЕАЭС сохраняет планы договориться с Египтом и Израилем о ЗСТ."Формирование зон свободной торговли содержит в себе серьезный потенциал: с одной стороны, это укрепляет наш союз, с другой стороны, оно помогает нам масштабировать наш экономический потенциал", - сказал Саркисян."Надеемся в следующем году завершить (переговоры) с Египтом, Индией, Израилем. Сейчас мы уже обсуждаем новый список приоритетов, список стран, с которыми мы должны заключить новый трек по формированию ЗСТ", - отметил он.Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в июне говорила РИА "Новости", что ЕАЭС может заключить соглашение о ЗСТ с Израилем и Египтом в 2020 г. При этом она отмечала, что с Индией еще только предстоит четко определить "формулу" взаимовыгодного соглашения, по которому и будут проводиться переговоры.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 г. На данный момент в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.На данный момент переговоры о создании ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем, Индией. Соглашение о ЗСТ с Сингапуром было подписано 1 октября, с Сербией - 25 октября, а с Вьетнамом оно действует с октября 2016 г. С Ираном в мае 2018 г. было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.