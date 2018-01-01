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      "Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows

      11.12 14:49Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". "Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows. Уязвимость успели использовать злоумышленники во вредоносной операции WizardOpium.

      Так, программа-эксплойт позволяла злоумышленникам повышать свои привилегии в зараженной системе и избегать встроенных в браузер Google Chrome защитных систем, отмечает "КоммерсантЪ".

      "Лаборатория Касперского" поставила компанию Microsoft в известность, и последняя выпустила обновление для устранения уязвимости.

      Уязвимость находилась в драйвере win32k.sys и могла затронуть новейшие версии Windows 7, а также некоторые сборки Windows 10 (новые версии этой ОС не затронуты).

      "Лаборатория Касперского" не впервые нашла в Windows уязвимость нулевого дня. Так, в марте обнаружена уязвимость, которую использовали "для проведения целевых атак" две кибергруппировки - FruityArmor и недавно обнаруженная SandCat.

      "Лаборатория Касперского" определила уязвимость как HEUR:Exploit.Win32.Generic, HEUR:Trojan.Win32.Generic и PDM:Exploit.Win32.Generic.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Windows, драйвер, Windows 7, уязвимость, "Лаборатория Касперского"

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