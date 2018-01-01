"Лаборатория Касперского" обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows. Уязвимость успели использовать злоумышленники во вредоносной операции WizardOpium.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Так, программа-эксплойт позволяла злоумышленникам повышать свои привилегии в зараженной системе и избегать встроенных в браузер Google Chrome защитных систем, отмечает "КоммерсантЪ"."Лаборатория Касперского" поставила компанию Microsoft в известность, и последняя выпустила обновление для устранения уязвимости.Уязвимость находилась в драйвере win32k.sys и могла затронуть новейшие версии Windows 7, а также некоторые сборки Windows 10 (новые версии этой ОС не затронуты)."Лаборатория Касперского" не впервые нашла в Windows уязвимость нулевого дня. Так, в марте обнаружена уязвимость, которую использовали "для проведения целевых атак" две кибергруппировки - FruityArmor и недавно обнаруженная SandCat."Лаборатория Касперского" определила уязвимость как HEUR:Exploit.Win32.Generic, HEUR:Trojan.Win32.Generic и PDM:Exploit.Win32.Generic.