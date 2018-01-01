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      Как США добились торгового соглашения между Канадой и Мексикой

      11.12 14:50Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". На пересмотр торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой ушел год ожесточенных переговоров между демократами, главным переговорщиком США и президентом профсоюза. Возможно, в результате этого процесса был установлен мировой рекорд по тому, сколько раз переговорщики швыряли в гневе телефонные трубки, как отметил один из переговорщиков.

      Во вторник высшие должностные лица Канады, Мексики и США подписали протокол о внесении изменений в Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 г. (НАФТА), после того как демократы палаты представителей добились того, чтобы внести значительные изменения в первоначальный текст.

      Трехсторонняя сделка о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) была с трудом заключена после напряженных переговоров в выходные, которые проходили в Вашингтоне. В том числе они проводились по телефону и с лидером профсоюза AFL-CIO Ричардом Трумкой, который участвовал в поездке.

      "Это были интенсивные, спорные, агрессивные переговоры. Но мы все понимали, что это та возможность, которую нельзя упускать", - заявил во вторник председатель Комитета палаты представителей США по путям и средствам Ричард Нил на брифинге после сделки, в котором приняли участие ключевые законодатели на переговорах.

      В конце концов, профсоюзы, отраслевые группы, законодатели, экологические группы посчитали, что пересмотренная сделка улучшила условия НАФТА и первоначальной версии USMCA.

      Нил сказал, что большую часть выходных он провел, общаясь по телефону, сначала с Лайтхайзером и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая сказала, что сделка скоро будет заключена.

      Затем, когда он смотрел матч между его любимой футбольной командой "Патриоты Новой Англии" и командой "Вожди из Канзас-Сити", снова зазвонил телефон.

      "Я увидел, что на экране высветилось имя Пелоси. Интуитивно я понял, что нужно ответить на звонок", - отметил Нил под взрыв смеха Пелоси и других законодателей.

      Источники в Конгрессе США сообщили, что переговоры были очень непростыми, в течение многих месяцев казалось, что соглашение не удастся заключить, хотя по большому счету это было обычным делом для переговоров о торговых сделках.

      "Это было довольно жестоко. Переговорщикам было очень трудно прийти к соглашению", - сказал один из источников в конгрессе.

      Второй источник сообщил, что рабочая группа демократов палаты представителей, которая вела переговоры с Лайтхайзером, страдала от внутренних разногласий из-за того, что у каждого были свои приоритеты, и из-за того, стоило ли вообще бороться за заключение сделки.

      "Любой из них мог разрушить этот процесс", - добавил Дэвид Скиллман, юрист по вопросам торговли в компании Arnold and Porter.

      Скиллман отметил, что создание Пелоси специального комитета позволило ей преодолеть разногласия среди демократов.

      Тим Килер, бывший начальник штаба в Торговом представительстве США и бывший сотрудник сената, сказал, что никто не мог гарантировать столь яростную победу.

      "Любые действительно сложные переговоры всегда связаны с неприятными моментами", - отметил Килер.

      Рубрики: США и Канада, Латинская Америка

      Метки: США, Мексика, торговое соглашение

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