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      Глава Минэнерго Саудовской Аравии рассказал об условиях для стабильности на рынке нефти

      11.12 15:39Распечатать

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Рынок нефти будет стабильным, если все страны-участники сделки о сокращении добычи нефти будут придерживаться своих обязательств, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд, передает РИА "Новости".

      "Я не комментирую цены, я говорю о стабилизации рынка. Я думаю, что если все выполнят свои обязательства (в рамках ОПЕК+), у нас будет стабильный рынок нефти", - сказал министр в ответ на вопрос о возможности падения цен на нефть, если сделка ОПЕК+ не сохранится в будущем.

      Как писали "Вести.Экономика", страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти в I квартале 2020 г.: больше всех сократят Саудовская Аравия и Россия. Цены на нефть в Лондоне и Нью-Йорке после этого решения подскочили на 2%, а баррель подорожал сразу на $1,5.

      5-6 декабря в Вене встречались участники сделки ОПЕК+ для обсуждения сделки, которая действует до конца марта 2020 г. и предполагает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

      Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) 5 декабря рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: прогноз, ОПЕК, Саудовская Аравия, добыча нефти, ОПЕК+, Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд

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