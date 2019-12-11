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      Фунт стерлингов снизился на результатах предвыборного опроса в Великобритании

      11.12 16:04Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Фунт стерлингов снизился в ходе торгов в среду, поскольку результаты опроса избирателей указали на вероятность "подвешенного парламента", в котором ни одна партия не имеет правящего большинства, по итогам всеобщих выборов. Об этом сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/PETER POWELL

      Курс фунта стерлингов опускался до $1,3107 ранее в ходе торгов. К 15:43 мск он снизился на 0,7% до $1,3147.

      Новый опрос, проведенный исследовательской организацией YouGov, показал, что число мест в парламенте, которые, как ожидается, получит правящая Консервативная партия, уменьшилось по сравнению с тем, что наблюдалось две недели назад.

      Теперь ожидается, что консерваторы победят на выборах с 339 местами из 650 (против 359 две недели назад). Это на 22 места больше, чем на выборах 2017 г.

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      Согласно последним данным прогнозируемое большинство консерваторов сократилось до 28 мест с 68 две недели назад, а лейбористы сократили отставание от тори. Опрос показал, что Лейбористская партия может получить 231 место (против 211 две недели назад) - на 31 место меньше, чем в 2017 г.

      "Как и все прогнозы, наша модель имеет некоторую неопределенность, и предел погрешности здесь может привести к окончательному количеству мест консерваторов в диапазоне от 311 до 367. Это означает, что мы абсолютно не можем исключить, что выборы 2019 г. приведут к подвешенному парламенту", - отмечает YouGov.

      Как сообщали "Вести.Экономика", впервые с 1923 г. Великобритания проведет всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit. Голосование состоится 12 декабря.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что досрочные выборы необходимы, чтобы положить конец неопределенности вокруг Brexit, которая подрывает общественное доверие.

      Правящие консерваторы надеются получить на выборах явное большинство, что позволит им реализовать свои планы по Brexit. Для этого им необходимо не просто получить больше мест в парламенте, чем у других партий, но и преодолеть отметку 326 мест.

      В нынешнем составе парламента ни одна партия не имеет явного большинства. Эта ситуация привела к неспособности правительства принять законодательство, связанное с Brexit.

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, выборы, опрос, Борис Джонсон, Консервативная партия, Лейбористская партия

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