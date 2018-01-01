ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Армия США профинансирует строительство завода по переработке редкоземельных металлов

      11.12 16:42Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Армия США планирует финансировать строительство объекта по переработке редкоземельных элементов, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный официальный документ.

      Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

      Армия в прошлом месяце обратилась к производителям редкоземельных металлов с запросом о стоимости опытного завода по производству так называемых тяжелых редкоземельных элементов - менее распространенного вида элементов, которые используются в вооружении, говорится в документе.

      По словам источников Reuters, знакомых с ситуацией, среди компаний, которым мог быть направлен запрос, UCore, Texas Mineral Resources Corp и совместное предприятие Lynas Corp и Blue Line Corp. Ответы должны быть получены до 16 декабря.

      Армия намерена финансировать до двух третей стоимости объекта по переработке. Конкретный объем финансирования не раскрывается.

      Ссылки по теме

      Пилотный завод по переработке редкоземельных элементов может стоить от $5 млн до $20 млн в зависимости от местоположения, размера и других факторов. При этом строительство полномасштабного завода может стоить более $100 млн, заявили Reuters отраслевые источники.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на долю Китая приходится около 80% американского импорта редкоземельных элементов. Они также добываются в Индии, Южной Африке, Канаде, Австралии, Эстонии, Малайзии и Бразилии. Однако Китай контролирует более 80% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов.

      Доминирующее положение Китая как поставщика редкоземельных металлов, которые используются для производства множества товаров - от высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники, вызывает опасения на фоне торговой войны.

      Австралийская Lynas Corporation Ltd, крупнейший в мире производитель и переработчик редкоземельных элементов за пределами Китая, в мае подписала меморандум о взаимопонимании с базирующейся в Техасе компанией Blue Line Corp для строительства завода по переработке редкоземельных металлов в США. Это еще один шаг по сокращению зависимости от КНР.

      Однако избавление от доминирования Китая в этой сфере, вероятно, займет годы. Между тем, мировой спрос на редкоземельные металлы будет только расти по мере увеличения спроса на товары, для производства которых они необходимы.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, редкоземельные металлы, армия США

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить