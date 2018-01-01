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      ЦБ Грузии повысил ставку до 9%

      11.12 15:35Распечатать

      Фото: 1TV

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". В грузинском центробанке отметили рост темпов инфляции в экономике страны, в том числе из-за обесценивания национальной валюты.

      Национальный банк Грузии сообщил о решении повысить ставку рефинансирования на 0,5% до уровня 9%, указав на продолжающееся влияние произошедшего ослабления котировок лари на темпы роста цен.

      По данным ЦБ Грузии, в ноябре в годовом выражении темпы инфляции выросли до 7%. В октябре темпы инфляции в Грузии в годовом исчислении составляли 6,9%.

      Чиновники также заявили об ожиданиях снижения темпов инфляции в Грузии с марта 2020 г. Как отмечается, дальнейшие решения ЦБ Грузии по денежно-кредитной политике "будут зависеть от того, насколько быстро снизится инфляционное давление на обменный курс".

      Ситуации в грузинской экономике в 2019 г. начала заметно ухудшаться после акций протеста оппозиции, произошедших в конце июня возле парламента страны.

      Помимо провокации со стороны участников акции, направленной против участия делегации Федерального собрания Российской Федерации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, грузинские власти также обвинили Россию в "управлении пятой колонной" внутри Грузии.

      Президент России Владимир Путин после данных провокаций и заявлений грузинских властей подписал указ о временном запрете авиаперевозок из России в Грузию.

      Грузинские власти отметили сокращение прибылей в туристическом секторе из-за сокращения туристов из России. Из-за обвала котировок грузинского лари в июле 2019 г. ЦБ Грузии был вынужден проводить валютные интервенции.

      Рубрики: Валютный рынок, ЦБ мира

      Метки: инфляция, лари, Национальный банк Грузии

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