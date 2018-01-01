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      Россия предложила Вьетнаму перейти на взаиморасчеты в нацвалютах

      11.12 16:04Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Россия предлагает Вьетнаму перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

      "Нам было бы правильно переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах. Для расширения такой практики важно принятие необходимой правовой базы. Было бы правильно более активно использовать потенциал совместного вьетнамско-российского банка в обслуживании крупных инвестиционных проектов", - отметил Володин на первом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама, сообщает РИА "Новости".

      Володин полагает, что эти вопросы можно обсудить на втором заседании комиссии, которое пройдет во Вьетнаме.

      Вьетнам рассматривает сотрудничество с Россией как одно из важнейших направлений своей внешней политики, отметила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

      Председатель подтвердила последовательный курс Вьетнама на развитие отношений с Россией.

      "Я очень рада возможности посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, а также встретиться с вами, с близким другом вьетнамского народа. И я также хотела передать слова приветствия, а также наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря, президента товарища Нгуена Фу Чонга, а также председателя правительства товарища Нгуена Суан Фука", - отметила Нгуен Тхи Ким Нган на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Вьетнам, нацвалюта, Вячеслав Володин, инвестпроет, взаиморасчет

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