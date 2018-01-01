Россия предложила Вьетнаму перейти на взаиморасчеты в нацвалютах

Россия предлагает Вьетнаму перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Нам было бы правильно переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах. Для расширения такой практики важно принятие необходимой правовой базы. Было бы правильно более активно использовать потенциал совместного вьетнамско-российского банка в обслуживании крупных инвестиционных проектов", - отметил Володин на первом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама, сообщает РИА "Новости".Володин полагает, что эти вопросы можно обсудить на втором заседании комиссии, которое пройдет во Вьетнаме.Вьетнам рассматривает сотрудничество с Россией как одно из важнейших направлений своей внешней политики, отметила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.Председатель подтвердила последовательный курс Вьетнама на развитие отношений с Россией."Я очень рада возможности посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, а также встретиться с вами, с близким другом вьетнамского народа. И я также хотела передать слова приветствия, а также наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря, президента товарища Нгуена Фу Чонга, а также председателя правительства товарища Нгуена Суан Фука", - отметила Нгуен Тхи Ким Нган на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.