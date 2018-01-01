Центробанк Молдавии снизил базисную ставку из-за прогноза о снижении инфляции

Национальный банк Молдавии принял решение снизить базисную ставку на 2% до 5,5% годовых, поскольку в следующем году прогнозируется снижение инфляции, сообщает пресс-служба молдавского ЦБ.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Исполнительный комитет Национального банка Молдавии (НБМ) принял единогласное решение о снижении базисной ставки, применяемой по основным краткосрочным операциям денежной политики на 2 процентных пункта до 5,5% годовых. На презентации последнего обзора инфляции глава НБМ Октавиан Армашу отметил, что Национальному банку придется скорректировать свою политику в направлении ослабления, поскольку в следующем году ожидается снижение инфляции", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.Решение направлено на то, чтобы удержать инфляцию в допустимых пределах, стремясь к целевому уровню 5%, что является оптимальным для развития молдавской экономики."Также было принято снизить процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт до 8,5% и соответственно 2,5% годовых. В то же время норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, была снижена, а норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, была увеличена", - отметили в НБМ.Таким образом, Нацбанк планирует стимулировать кредитование в национальной валюте.По прогнозу Нацбанка, инфляция в Молдавии достигнет максимального уровня 8% в годовом выражении в IV квартале 2019 г. и далее будет снижаться в течение всего 2020 г. к целевому показателю.