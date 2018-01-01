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      Франция повышает пенсионный возраст до 64 лет вопреки протестам

      11.12 16:45Распечатать

      Фото: Christophe Petit Tesson/EPA-EFE

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом представило ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

      В своем выступлении 11 декабря глава французского кабинета министров заявил о намерении постепенной отмены текущей системы начисления и выплаты пенсий во Франции, в рамках которой используется более 40 различных пенсионных схем. Вместо этого правительство Франции собирается ввести универсальную систему начисления пенсий, в которой будут использоваться баллы.

      Французы по-прежнему смогут выходить на пенсию в возрасте 62 лет, но основная часть пенсионных платежей начнется после достижения 64 лет. По словам Филиппа, при полном трудовом стаже, при котором французы работают в течение всего периода трудоспособности до 62 лет, они смогут претендовать на гарантированную пенсию в размере 1 тыс. евро. В случае неполного трудового стажа размер пенсии будет ниже.

      Эти и другие нововведения, как заявил премьер-министр Франции, начнут применяться к сотрудникам, которые впервые поступают на работу с 2022 г. Пенсионная реформа не затронет граждан, родившихся до 1975 г.

      Планы правительства Франции по проведению пенсионной реформы не получили однозначной поддержки среди французских граждан. Во многих городах страны уже почти неделю продолжаются акции протеста, ряд профсоюзов ранее объявили о продолжении забастовки в знак протеста против пенсионной реформы.

      Фото: Panoramic/Global Look Press/Zuma Press

      Несмотря на данную общественную реакцию, глава французского кабинета министров ранее уже заявлял о том, что французам придется дольше работать до достижения полноценного пенсионного возраста.

      Рубрики: Европа

      Метки: пенсионная реформа, Эдуар Филипп

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