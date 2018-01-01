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      Идеи главы ФРС Пауэлла под угрозой

      11.12 16:06Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Председатель ФРС Джером Пауэлл сравнивает экономику США со стаканом, который наполовину полон. Однако проблема в том, что на стакане появляется все больше трещин.

      В течение следующей недели из него может пролиться несколько капель, так как США должны вот-вот ввести новые тарифы против Китая, британские избиратели проходят через то, что они называют "кошмарными" выборами между крайне левыми и крайне правыми кандидатами, а центробанки должны подвести итоги того, что кажется все более жесткой глобальной экономикой.

      Пару недель назад Пауэлл выступил с оптимистичными оценками в своей речи на Род-Айленде. Джеймс Макканн, старший мировой экономист в Aberdeen Standard Investments, отметил, что эта метафора верна, учитывая устойчивость рынка труда США, но только до определенной степени.

      "В мировой экономике установлен более низкий предел скорости, а это может ограничить США в случае ослабления торговой войны, - сказал он. - Даже на развивающихся рынках замедляется ограничение скорости, поскольку Китай и другие крупные развивающиеся страны не так надежны для мирового спроса, как было в конце экономического кризиса 2007–2009 гг.".

      На этой неделе ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений после трехкратного снижения в этом году. В среду директивные органы также представят обновленные прогнозы по экономике США и процентным ставкам. Это будет их самое ясное заявление о том, считают ли они, что утвержденных снижений ставок пока достаточно, чтобы экономика продолжала двигаться еще один год.

      В своих прогнозах в сентябре директивные органы отметили, что в следующем году экономика США вырастет на 2%. Официальные лица заявили об укреплении рынков жилья и автомобилей, чувствительных к процентным ставкам.

      В октябре на своей последней пресс-конференции Пауэлл говорил о "возможном урегулировании" торгового спора США с Китаем. Другие источники проблем, такие как возможность разрушительного "жесткого" выхода Великобритании из ЕС, казались менее угрожающими.

      Экономические аналитики в преддверии следующего года с оптимизмом смотрят на то, что 2019 г. будет восприниматься как год, когда усилился рост, обострились торговые риски, снизилась вероятность рецессии в США.

      Но мировая экономика замедляется. В октябре на своем совещании МВФ сократил прогнозы мирового роста на этот и следующий годы, добавив, что прогноз остается "неустойчивым".

      И до сих пор не заключено соглашение между США и Китаем. Хотя импортные пошлины США, которые должны вступить в силу 15 декабря, могут быть отложены, они не должны быть отменены сразу. В противном случае этот набор рисков будет перенесен на 2020 г. Следующий раунд тарифов должен быть введен против потребительских товаров, которые были исключены из налога на импорт, чтобы ограничить рост цен в торговых центрах.

      С другой стороны, кажется, что договоренность о пересмотре торгового соглашения НАФТА, которая долгое время казалась недостижимой, скоро будет достигнута. Во вторник был подписан протокол о внесении изменений в новый торговый договор, а законодатели в США, Мексике и Канаде готовы ратифицировать его.

      Тем не менее, как и в случае с переговорами по поводу Brexit, через несколько недель после последней пресс-конференции Пауэлла стало ясно, насколько шатким может быть любой прогноз, который зависит от того, что чиновники понизят "политический риск". Неопределенность в отношении торговой политики стала основной причиной снижения ставок ФРС в этом году. Были опасения, что предприятия свернут инвестиционные планы до такой степени, что это замедлит экономику в целом, если центробанк не предпримет шаги для противодействия ей.

      С тех пор переговоры затянулись. Кроме того, Трамп объявил о планах ввести новые тарифы на металлы из Аргентины и Бразилии и пригрозил ввести тарифы против целого ряда французских товаров.

      В Японии прогноз принял такой оборот настолько, что правительство развернуло программу бюджетного стимулирования на $120 млрд, что объясняется краткосрочным ущербом от торговой войны и общим слабым прогнозом на 2020 г.

      Возможно, самый большой риск заключается в том, что экономика Китая будет замедляться независимо от того, что происходит в торговой войне с США, поскольку китайские официальные лица пытаются сократить долги страны до устойчивого уровня. В результате расходы сокращаются.

      "Вероятно, в течение большей части 2020 года будет стагнация роста за рубежом", - сказал Йошики Шинке, главный экономист японского Dai-ichi Life Research Institute Inc.

      Другие центробанки предпринимают попытки противостоять опасениям, связанным со своего рода стагнацией.

      Удивительно сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе лишний раз убедил, что США невосприимчивы к большей части того, что может повредить миру, например медленный рост Европы из-за последствий той самой торговой войны, которую инициировали США.

      Но главный экономист BNP Paribas Даниэль Ан говорит, что остался буквально один шаг от худшего, чем ожидалось, торгового результата или плохих экономических данных к волатильности на фондовом рынке, которая нанесет ущерб экономике в целом, когда благосостояние домохозяйств потерпит крах.

      Ан сказал, что в следующем году ежемесячный рост занятости в США замедлится и опустится ниже отметки 100 тыс.

      Это может нанести вред потреблению - основе экономики на данный момент - и сохранить рост США на уровне 1% в начале следующего года, сказал Ан.

      По словам Пауэлла, это будет "существенное изменение" в экономических перспективах, которое приведет к дальнейшему снижению ставок. BNP ожидает два сокращения в начале следующего года.

      "Возможно, настроения немного опережают реальность", - сказал Ан, комментируя мнение о том, что США и Китай готовы к прорыву в торговой войне.

      Причем это отчасти основано на представлении о том, что президент Дональд Трамп захочет, чтобы вопрос был решен в определенный момент в течение года выборов.

      "Мы считаем, что рынки не должны быть столь оптимистичными", - отметил он.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, ФРС, Пауэлл

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