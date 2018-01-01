Идеи главы ФРС Пауэлла под угрозой

Председатель ФРС Джером Пауэлл сравнивает экономику США со стаканом, который наполовину полон. Однако проблема в том, что на стакане появляется все больше трещин.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В течение следующей недели из него может пролиться несколько капель, так как США должны вот-вот ввести новые тарифы против Китая, британские избиратели проходят через то, что они называют "кошмарными" выборами между крайне левыми и крайне правыми кандидатами, а центробанки должны подвести итоги того, что кажется все более жесткой глобальной экономикой.Пару недель назад Пауэлл выступил с оптимистичными оценками в своей речи на Род-Айленде. Джеймс Макканн, старший мировой экономист в Aberdeen Standard Investments, отметил, что эта метафора верна, учитывая устойчивость рынка труда США, но только до определенной степени."В мировой экономике установлен более низкий предел скорости, а это может ограничить США в случае ослабления торговой войны, - сказал он. - Даже на развивающихся рынках замедляется ограничение скорости, поскольку Китай и другие крупные развивающиеся страны не так надежны для мирового спроса, как было в конце экономического кризиса 2007–2009 гг.".На этой неделе ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений после трехкратного снижения в этом году. В среду директивные органы также представят обновленные прогнозы по экономике США и процентным ставкам. Это будет их самое ясное заявление о том, считают ли они, что утвержденных снижений ставок пока достаточно, чтобы экономика продолжала двигаться еще один год.В своих прогнозах в сентябре директивные органы отметили, что в следующем году экономика США вырастет на 2%. Официальные лица заявили об укреплении рынков жилья и автомобилей, чувствительных к процентным ставкам.В октябре на своей последней пресс-конференции Пауэлл говорил о "возможном урегулировании" торгового спора США с Китаем. Другие источники проблем, такие как возможность разрушительного "жесткого" выхода Великобритании из ЕС, казались менее угрожающими.Экономические аналитики в преддверии следующего года с оптимизмом смотрят на то, что 2019 г. будет восприниматься как год, когда усилился рост, обострились торговые риски, снизилась вероятность рецессии в США.Но мировая экономика замедляется. В октябре на своем совещании МВФ сократил прогнозы мирового роста на этот и следующий годы, добавив, что прогноз остается "неустойчивым".И до сих пор не заключено соглашение между США и Китаем. Хотя импортные пошлины США, которые должны вступить в силу 15 декабря, могут быть отложены, они не должны быть отменены сразу. В противном случае этот набор рисков будет перенесен на 2020 г. Следующий раунд тарифов должен быть введен против потребительских товаров, которые были исключены из налога на импорт, чтобы ограничить рост цен в торговых центрах.С другой стороны, кажется, что договоренность о пересмотре торгового соглашения НАФТА, которая долгое время казалась недостижимой, скоро будет достигнута. Во вторник был подписан протокол о внесении изменений в новый торговый договор, а законодатели в США, Мексике и Канаде готовы ратифицировать его.Тем не менее, как и в случае с переговорами по поводу Brexit, через несколько недель после последней пресс-конференции Пауэлла стало ясно, насколько шатким может быть любой прогноз, который зависит от того, что чиновники понизят "политический риск". Неопределенность в отношении торговой политики стала основной причиной снижения ставок ФРС в этом году. Были опасения, что предприятия свернут инвестиционные планы до такой степени, что это замедлит экономику в целом, если центробанк не предпримет шаги для противодействия ей.С тех пор переговоры затянулись. Кроме того, Трамп объявил о планах ввести новые тарифы на металлы из Аргентины и Бразилии и пригрозил ввести тарифы против целого ряда французских товаров.В Японии прогноз принял такой оборот настолько, что правительство развернуло программу бюджетного стимулирования на $120 млрд, что объясняется краткосрочным ущербом от торговой войны и общим слабым прогнозом на 2020 г.Возможно, самый большой риск заключается в том, что экономика Китая будет замедляться независимо от того, что происходит в торговой войне с США, поскольку китайские официальные лица пытаются сократить долги страны до устойчивого уровня. В результате расходы сокращаются."Вероятно, в течение большей части 2020 года будет стагнация роста за рубежом", - сказал Йошики Шинке, главный экономист японского Dai-ichi Life Research Institute Inc.Другие центробанки предпринимают попытки противостоять опасениям, связанным со своего рода стагнацией.Удивительно сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе лишний раз убедил, что США невосприимчивы к большей части того, что может повредить миру, например медленный рост Европы из-за последствий той самой торговой войны, которую инициировали США.Но главный экономист BNP Paribas Даниэль Ан говорит, что остался буквально один шаг от худшего, чем ожидалось, торгового результата или плохих экономических данных к волатильности на фондовом рынке, которая нанесет ущерб экономике в целом, когда благосостояние домохозяйств потерпит крах.Ан сказал, что в следующем году ежемесячный рост занятости в США замедлится и опустится ниже отметки 100 тыс.Это может нанести вред потреблению - основе экономики на данный момент - и сохранить рост США на уровне 1% в начале следующего года, сказал Ан.По словам Пауэлла, это будет "существенное изменение" в экономических перспективах, которое приведет к дальнейшему снижению ставок. BNP ожидает два сокращения в начале следующего года."Возможно, настроения немного опережают реальность", - сказал Ан, комментируя мнение о том, что США и Китай готовы к прорыву в торговой войне.Причем это отчасти основано на представлении о том, что президент Дональд Трамп захочет, чтобы вопрос был решен в определенный момент в течение года выборов."Мы считаем, что рынки не должны быть столь оптимистичными", - отметил он.