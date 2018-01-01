ОПЕК отметила оживление мировой торговли и промышленного производства

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отметила признаки оживления в мировой торговле и промышленном производстве, говорится в декабрьском докладе организации.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Кроме того, в ОПЕК прогнозируют, что мировая экономика в 2020 г. вырастет примерно на 3%, как и в текущем."Мировая экономика замедлилась в 2019 г., на это повлиял целый ряд сложностей. Вопросы, связанные с мировой торговлей, привели не только к сокращению спроса в мире, но также вызвали замедление роста инвестиций", - пишет организация в докладе."Но позитивным моментом является то, что замедление мировой торговли, вероятно, достигло предела, который наступает перед фазой оживления, и в настоящий момент ожидается, что наблюдавшаяся в 2019 г. негативная динамика в промышленном производстве в 2020 г. изменится на противоположную. В результате прогнозируется рост мировой экономики на уровне 3% как в 2019, так и в 2020 г.", - добавил эксперты ОПЕК.В организации в то же время отметили, что одним из основных вызовов для мировой торговли пока остаются отношения между США и Китаем. Также неопределенность для мировой экономики продолжают создавать Brexit и замедление экономики Японии.