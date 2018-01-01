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      Сбербанк переходит на выплату дивидендов в 50% прибыли по МСФО

      11.12 16:25Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк намерен за 2019 г. выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, заявил зампред правления крупнейшего банка страны Александр Морозов.

      EPA - SERGEI ILNITSKY

      "Мы подтверждаем наше намерение уже со следующего года выйти на уровень дивидендов в 50%, начиная с дивидендов за 2019 г.", - отметил Морозов на Дне аналитиков Сбербанка.

      "Дивидендная политика на следующие 3 года станет интегральной частью нашей стратегии на следующие 3 года. Это будет представлено в ноябре-декабре следующего года. До этой поры мне бы не хотелось комментировать, но совершенно очевидно, что мы не предполагаем на сегодняшний день снижение выплат ниже уровня 50%", - подчеркнул он.

      Стратегия развития Сбербанка предусматривает увеличение размера дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО, если уровень достаточности капитала достигнет 12,5%.

      Банк России владеет 50% плюс одна акция Сбербанка.

      По итогам 2018 г. акционеры утвердили дивиденды на уровне 43,5% чистой прибыли по МСФО, или 46,2% прибыли по РСБУ.

      Сбербанк выплатил в 2019 г. акционерам 361,4 млрд руб. дивидендов за прошлый год, включая 181 млрд руб. по госпакету.

      В федеральном бюджете на 2019 г. заложено получение от Сбербанка 209,5 млрд руб. дивидендов.

      За 2017 г. Сбербанк направил на дивиденды 271 млрд руб., это 36,2% чистой прибыли банка по МСФО в 2017 г. (748,7 млрд руб.), или 41,5% прибыли по РСБУ.

      Рубрики: Финансы

      Метки: экономика РФ, дивидендная политика, дивиденды Сбербанка

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