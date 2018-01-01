Сбербанк переходит на выплату дивидендов в 50% прибыли по МСФО

Сбербанк намерен за 2019 г. выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, заявил зампред правления крупнейшего банка страны Александр Морозов.

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Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Мы подтверждаем наше намерение уже со следующего года выйти на уровень дивидендов в 50%, начиная с дивидендов за 2019 г.", - отметил Морозов на Дне аналитиков Сбербанка."Дивидендная политика на следующие 3 года станет интегральной частью нашей стратегии на следующие 3 года. Это будет представлено в ноябре-декабре следующего года. До этой поры мне бы не хотелось комментировать, но совершенно очевидно, что мы не предполагаем на сегодняшний день снижение выплат ниже уровня 50%", - подчеркнул он.Стратегия развития Сбербанка предусматривает увеличение размера дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО, если уровень достаточности капитала достигнет 12,5%.Банк России владеет 50% плюс одна акция Сбербанка.По итогам 2018 г. акционеры утвердили дивиденды на уровне 43,5% чистой прибыли по МСФО, или 46,2% прибыли по РСБУ.Сбербанк выплатил в 2019 г. акционерам 361,4 млрд руб. дивидендов за прошлый год, включая 181 млрд руб. по госпакету.В федеральном бюджете на 2019 г. заложено получение от Сбербанка 209,5 млрд руб. дивидендов.За 2017 г. Сбербанк направил на дивиденды 271 млрд руб., это 36,2% чистой прибыли банка по МСФО в 2017 г. (748,7 млрд руб.), или 41,5% прибыли по РСБУ.