Годовая инфляция в России снизилась к 9 декабря до 3,35%

Инфляция в России составила с 3 по 9 декабря 0,1%, с 1 января по 9 декабря - 2,8%. Годовая инфляция снизилась к 9 декабря до 3,35% с 3,5% в конце ноября, сообщает Росстат.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Цены на куриные яйца выросли с 3 по 9 декабря на 1,7%. Гречневая крупа подорожала на 1,6%, молоко, сливочное масло - на 0,3%. Сахарный песок подешевел за неделю на 1,3%, пшено - на 1,0%, свинина - на 0,2%.Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1%, в том числе огурцы - на 3,3%, помидоры - на 2,3%, картофель и яблоки - на 0,6%. Капуста стала дешевле на 0,3%.Цены на автомобильный бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 г. составляет 3-3,1%. "Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3% - прим. ред.). Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 г. 3,8%, сейчас ожидаем 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале 2020 г., и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования. И инфляции просто неоткуда взяться", - отметил глава МЭР Максим Орешкин.Банк России 25 октября снизил ключевую ставку сразу на 0,5% с 7% до 6,5% годовых. ЦБ понизил прогнозы по инфляции на 2019 г. с 4-4,5% до 3,2-3,7%, на 2020 г. - с 4% до 3,5-4%.