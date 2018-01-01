Россиянам разрешили продавать электроэнергию

Госдума приняла в 3-м чтении поправки в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации. Поправки разрешают владельцам частных домов самим обеспечивать себя электроэнергией и поставлять ее излишки в сеть.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Закон вводит понятие "объект микрогенерации", наделяет его владельца – потребителя электроэнергии правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет некоторые аспекты регулирования такой деятельности.После принятия законопроекта любой житель частного дома, у которого установлен объект микрогенерации, сможет не только обеспечивать себя электроэнергией, но выдавать в сеть, то есть продавать гарантирующему поставщику, непотребленные им самим "излишки" по средневзвешенной цене оптового рынка, сообщили в Госдуме.Объем такой выдачи не может превышать 15 кВт. Объект микрогенерации может быть любым — как на базе только ВИЭ (например солнечная панель или ветроустановка), так и на базе комбинированных решений, сочетающих традиционные источники энергии (например дизель) и ВИЭ.Предельная цифра в 15 кВт обусловлена тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети имеет целью бытовое потребление и не должна угрожать безопасности самих потребителей и энергосистемы в целом. Порядок присоединения таких объектов будет упрощенным, это поможет гражданам обойтись без излишней бюрократии.Принятие закона будет способствовать достижению целей, поставленных президентом России, заявил председатель думского Комитета по энергетике Павел Завальный."Признание и создание нормативной базы микрогенерации полностью соответствует мировым тенденциям децентрализации, декарбонизации и некоторой персонализации электроэнергетики. Он будет способствовать развитию экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, в первую очередь в труднодоступных, удаленных и изолированных районах, позволит предотвратить перебои с электричеством, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей", - отметил Завальный.