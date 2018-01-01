ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россиянам разрешили продавать электроэнергию

      11.12 17:19Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла в 3-м чтении поправки в федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации. Поправки разрешают владельцам частных домов самим обеспечивать себя электроэнергией и поставлять ее излишки в сеть.

      Закон вводит понятие "объект микрогенерации", наделяет его владельца – потребителя электроэнергии правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет некоторые аспекты регулирования такой деятельности.

      После принятия законопроекта любой житель частного дома, у которого установлен объект микрогенерации, сможет не только обеспечивать себя электроэнергией, но выдавать в сеть, то есть продавать гарантирующему поставщику, непотребленные им самим "излишки" по средневзвешенной цене оптового рынка, сообщили в Госдуме.

      Объем такой выдачи не может превышать 15 кВт. Объект микрогенерации может быть любым — как на базе только ВИЭ (например солнечная панель или ветроустановка), так и на базе комбинированных решений, сочетающих традиционные источники энергии (например дизель) и ВИЭ.

      Предельная цифра в 15 кВт обусловлена тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети имеет целью бытовое потребление и не должна угрожать безопасности самих потребителей и энергосистемы в целом. Порядок присоединения таких объектов будет упрощенным, это поможет гражданам обойтись без излишней бюрократии.

      Принятие закона будет способствовать достижению целей, поставленных президентом России, заявил председатель думского Комитета по энергетике Павел Завальный.

      "Признание и создание нормативной базы микрогенерации полностью соответствует мировым тенденциям децентрализации, декарбонизации и некоторой персонализации электроэнергетики. Он будет способствовать развитию экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, в первую очередь в труднодоступных, удаленных и изолированных районах, позволит предотвратить перебои с электричеством, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей", - отметил Завальный.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, закон, генерация, альтернативная энергия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить