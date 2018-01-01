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      Доходы бюджета от проведения лотерей составляют 6 млрд рублей в год

      11.12 17:40Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Доходы бюджета от проведения лотерей составляют около 6 млрд руб. в год, а объем рынка - 29 млрд руб., заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

      "У нас общие доходы от проведения лотерей в бюджет, включая отчисления и налоги на операторов, составляют приблизительно 6 млрд руб. в год", - отметил замминистра в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта, который отменят обязательную идентификацию физлиц в случае получения выигрыша в размере менее 15 тыс. руб.

      "Подавляющее большинство выигрышей - это 50-100 руб. И когда вы покупаете билетик "Спринт", стираете монеткой то, что написано, и выигрываете эти 50-100 руб., конечно, большая проблема для распространителя лотереи требовать паспорт в каждом таком случае. Поэтому такая норма и предлагается", - уточнил Моисеев, сообщает "Интерфакс".

      Призовой фонд в лотереях составляет 50% от сборов. "Объем этого рынка - 29 млрд руб. Из оставшихся 50% у на отчисления в бюджет составляют в зависимости от лотерей от 5% до 10% от остатка", - пояснил Моисеев.

      Законопроект вводит норму о том, что оператор лотереи может поручить идентификацию лиц, которые выиграли более 15 тыс. руб., другим организациям. "Это не только банки, но и отделения почтовой связи, иные организации, которые имеют право идентифицировать соответствующих лиц", - уточнил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

      Законопроект предусматривает и ряд других норм, которые упрощают продажу лотерейных билетов. В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, банк, лотерея, выигрыш, Анатолий Аксаков

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