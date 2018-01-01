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      Ущерб от лесных пожаров в Индонезии в 2019 году оценили в $5,2 млрд

      11.12 17:47Распечатать

      Фото: Ahmad Widi/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". В результате масштабных лесных пожаров одна из крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в III квартале 2019 г. столкнулась с ущербом в размере 0,5% от ВВП.

      Данные оценки были сделаны экспертами Всемирного банка в декабрьском докладе организации. По оценкам экспертов, прямой ущерб от пожаров составил $157 млн, при этом экономика Индонезии потеряла около $5 млрд в результате негативного влияния пожаров на ряд отраслей.

      Лесные пожары в Индонезии в этом году, как отмечается, охватили наибольшую площадь страны с 2015 г. Наиболее сильно пострадали 8 крупных провинций, среди которых экономические потери в Центральном Калимантане и Западном Калимантане составили 7,9% и 6,1% от ВВП на региональном уровне.

      В целом лесные пожары, по оценкам Всемирного банка, причинили Индонезии ущерб в размере 0,5% от ВВП в III квартале 2019 г. Также отмечается, что пожары причинили долгосрочный ущерб лесопромышленной и сельскохозяйственной отраслям, что по прогнозам приведет к более низким темпам ВВП Индонезии в 2019 и 2020 гг.: показатели экономического роста, по прогнозам организации, будут ниже на 0,09% и 0,05% соответственно.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Всемирный банк, ущерб, лесные пожары

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