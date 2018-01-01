Донбасс исключил перемирие, пока Киев не опубликует точный текст коммюнике

Обмен пленными, как и перемирие с нового года, не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует корректный текст коммюнике "нормандской четверки", заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Саммит "нормандской четверки".





Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты закона об особом статусе". Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в конституцию. Именно на таких условиях была подписана формула Штайнмайера.



Мы выражаем свое возмущение этим актом государственного вранья со стороны Киева. Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок". "Власти Киева дошли до крайней степени вранья. На сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки".Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты закона об особом статусе". Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в конституцию. Именно на таких условиях была подписана формула Штайнмайера.Мы выражаем свое возмущение этим актом государственного вранья со стороны Киева. Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок".

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - отметил глава ДНР, передает "Донецкое агентство новостей".По его словам, в настоящее время на сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита.9 декабря в Париже прошел саммит лидеров государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина). В ходе переговоров стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались также обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 г., а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 г.Отдельный параграф коммюнике посвящен политической части мирного урегулирования. В частности, речь идет о необходимости законодательного закрепления на постоянной основе особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также подчеркнуто, что участники саммита считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и Контактной группой.