ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      США снова расширили санкции против Ирана

      11.12 17:43Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". США расширили санкции против Ирана и добавили в ограничительный список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, сообщило американское министерство финансов.

      Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список антииранских санкций.

      Авиакомпания Mahan Air, которая уже была под санкциями по подозрению в "поддержке терроризма", попала в новый список за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения".

      "Иранский режим использует авиационную и шипинговую индустрию для поддержки региональных террористических сетей и боевиков оружием, напрямую делая вклад в разрушительный гуманитарный кризис в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

      Внесенный в список санкций иранский гражданин Абдолхосейн Хедри, по его словам, участвовал в поставках для Корпуса стражей Исламской революции, тем же занимались подконтрольные Хедри компании.

      В списке санкций оказались три агента Mahan Air на Ближнем Востоке и в Азии.

      Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.

      Как писали "Вести.Экономика", в начале ноября США расширили санкции в отношении Ирана, приняв меры против строительного сектора ближневосточной страны.

      Госсекретарь США Майк Помпео определил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции, который Вашингтон считает иностранной террористической организацией, сообщил Госдепартамент США.

      В связи с этим продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей будут подлежать санкциям, если эти материалы будут использоваться в иранском строительном секторе.

      В августе 2018 г., после выхода из международной ядерной сделки с Ираном, Вашингтон ввел санкции, касающиеся иранского автомобильного сектора, торговли золотом и другими ключевыми металлами.

      В ноябре прошлого года США ввели новые санкции против Ирана в попытке оказать давление на Исламскую Республику. Объектами санкций стали в первую очередь нефтяной сектор ближневосточной страны, а также банковская отрасль, судостроение и морские перевозки.

      Вашингтон стремится сократить продажи иранской нефти до нуля, чтобы заставить Тегеран вести переговоры о более широкой сделке, которая также охватывала бы программу баллистических ракет Ирана и его роль в конфликтах на Ближнем Востоке.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, санкции, Mahan Air

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить