Человеком года по версии Time стала экоактивистка - сторонница отказа от нефти

EPA-EFE/J.J. GUILLEN

Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг была названа американским изданием Time человеком года.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Отмечается, что Тунберг стала самым молодым лауреатам этого звания за 92-летнюю историю номинации журнала."Климатическая активистка Грета Тунберг сумела превратить неясные тревоги в отношении планеты в международное движение за глобальные изменения", - отметили в Time.Школьница Грета Тунберг в сентябре выступила в ООН с речью, в ходе которой обвинила мировых лидеров в "пустословии". Согласно ее заявлению своими обещаниями они украли ее детство. Речь девушки вызвала бурные споры, в том числе в России.Ранее Тунберг и 14 других молодых людей призвали власти Канады заблокировать любые новые нефтегазовые проекты и быстро перейти к поэтапному отказу от существующего производства ископаемого топлива, заявив, что это приведет к тому, что другие страны, зависящие от нефтегазовой отрасли, могут последовать этому примеру.Группа молодежи со всего мира сообщила, что Канада играет ведущую роль в борьбе с изменением климата, но власти страны должны выполнить обязательства на национальном уровне, о чем они написали в письме на имя премьер-министра Джастина Трюдо от 10 декабря, в День защиты прав человека.Они также отдельно написали письмо с аналогичными требованиями властям Норвегии - страну с активно развивающейся нефтегазовой отраслью.Стоит отметить, что другими претендентами на звание человека года были спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.Кроме того, в шорт-лист был включен информатор, написавший жалобу на переговоры Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также участники протестов в Гонконге.В прошлом году журнал назвал человеком года группу журналистов, включая Джамала Хашогги, убитого на территории Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.