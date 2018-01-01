Путин заявил о попытке фальсификации истории Европарламентом

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о попытке фальсификации истории со стороны Европарламента после утверждения резолюции с утверждением о начале Второй мировой войны как последствия заключения пакта Молотова - Риббентропа между Германией и СССР.

"Европарламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как немедленное последствие известного нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 г., также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и его секретных протоколов, посредством которых два тоталитарных режима, которые разделяли цель мирового завоевания, разделили Европу на две сферы влияния". "Европарламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как немедленное последствие известного нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 г., также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и его секретных протоколов, посредством которых два тоталитарных режима, которые разделяли цель мирового завоевания, разделили Европу на две сферы влияния".

Участники Мюнхенского соглашения. Фото: Федеральный архив Германии

"Урегулирование чехословацкой проблемы, которое было достигнуто, на мой взгляд, является лишь прелюдией к более широкому договору, в рамках которого вся Европа найдет мир". "Урегулирование чехословацкой проблемы, которое было достигнуто, на мой взгляд, является лишь прелюдией к более широкому договору, в рамках которого вся Европа найдет мир".