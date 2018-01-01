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      Путин заявил о попытке фальсификации истории Европарламентом

      11.12 18:56Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин заявил о попытке фальсификации истории со стороны Европарламента после утверждения резолюции с утверждением о начале Второй мировой войны как последствия заключения пакта Молотова - Риббентропа между Германией и СССР.

      В ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" в среду, 11 декабря, Путин отметил продолжение попыток истории, заявив о том, что "к ним подключились не только наследники пособников нацистов", но также и "некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры".

      Путин подчеркнул, что, несмотря на попытки искажения исторической правды, Россия продолжит рассказывать о фактах и реальных событиях Великой Отечественной войны, а также о "победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов – приспешников Гитлера".

      Президент России при этом отметил, что принятая в сентябре этого года резолюция Европейского парламента "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз".

      Данный документ был принят 19 сентября 2019 г. В резолюции Европарламента, в частности, утверждается:

      "Европарламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как немедленное последствие известного нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 г., также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и его секретных протоколов, посредством которых два тоталитарных режима, которые разделяли цель мирового завоевания, разделили Европу на две сферы влияния".


      Данное утверждение является оценочной характеристикой Европейского парламента. При этом в Европарламенте предпочли не упоминать об одной из первых предпосылок начала Второй мировой войны, а также одном из первых прецедентов раздела и ограбления стран при участии Великобритании, Франции, Италии и Германии.

      Речь идет о подписании Мюнхенского соглашения, также известного как "Мюнхенский сговор", заключенного между руководством Великобритании, Франции, Италии и Германии в 1938 г.

      В резолюции Европарламента также не упоминаются соглашения о ненападении, подписанные властями Великобритании и Франции с гитлеровской Германии и фашистской Италией во главе с Муссолини после подписания данного соглашения в Мюнхене.

      Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини в ночь с 29 на 30 сентября 1938 г. в Мюнхене подписали договор, в рамках которого власти Чехословакии были обязаны передать фашистской Германии часть Судетских областей Чехословакии.

      Участники Мюнхенского соглашения. Фото: Федеральный архив Германии

      30 сентября 1938 г. Великобритания и Германия подписали декларацию о взаимном ненападении. 6 декабря 1938 г. такой же договор был подписан между Францией и Германией.

      Возвращение премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена из Мюнхена было отмечено восторженной реакцией британских СМИ и овациями встречающих. В своем первом публичном заявлении после прилета из Мюнхена Чемберлен объявил:

      "Урегулирование чехословацкой проблемы, которое было достигнуто, на мой взгляд, является лишь прелюдией к более широкому договору, в рамках которого вся Европа найдет мир".


      Премьер-министр Великобритании осенью 1938 г., как и Европарламент осенью 2019 г., не стал упоминать о том, что "урегулирование чехословацкой проблемы", в котором он принял прямое участие, стало де-факто разделом и ограблением Чехословакии. Часть территорий страны, с согласия властей Великобритании, Франции и Италии, была передана гитлеровской Германии.

      Портал "Вести.Экономика" отмечал, что Банк Англии оказал непосредственную помощь Адольфу Гитлеру в захвате золотого запаса Чехословакии и осуществлении его продажи. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Банком Англии.

      Рубрики: Президент, Европа

      Метки: Владимир Путин, Европарламент, Вторая мировая война, фальсификация истории

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