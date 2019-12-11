ЦБ впервые оценил активы клиентов на счетах брокеров: свыше 10 трлн рублей

Банк России впервые оценил клиентские активы в брокерской отрасли: к 30 сентября 2019 г. открыто 3,4 млн брокерских счетов с совокупным объемом активов 10,6 трлн руб.

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Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В среднем по России размер брокерского счета физического лица составляет 400 тыс. руб., сообщается в аналитическомпо активам в брокерской отрасли за III квартал 2019 г.3,4 млн брокерских счетов с совокупными активами 10,6 трлн руб. открыто в кредитных организациях (КО) и некредитных финансовых организациях (НФО).В 2019 г. тенденция увеличения клиентской базы в отрасли сохранилась: прирост количества клиентов на брокерском обслуживании за 9 мес. 2019 г. составил 53% в сравнении с 31.12.2018 г.12,6% клиентов на брокерском обслуживании остаются активными, при этом доля активных клиентов у некредитных финансовых организаций (16%) выше, чем у кредитных организаций (11%) .Структура активов на брокерских счетах в банках и некредитных финансовых организациях достаточно схожая, отмечают авторы материала. Основу портфеля составляют ценные бумаги, на долю которых приходится 91% и 95% соответственно. Их общий объем оценивается в 9,8 трлн руб.По России клиенты распределены более равномерно, чем активы. Так, например, на Москву и Московскую область приходится 23% клиентов (785,8 тыс. лиц), но при этом здесь сосредоточено 68% активов (7177,1 млрд руб.). Среди иностранных юрисдикций, чьи резиденты открывают брокерские счета в России, лидирует Кипр: на его долю приходится 87% от общего объема активов иностранных клиентов.