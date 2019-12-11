ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ впервые оценил активы клиентов на счетах брокеров: свыше 10 трлн рублей

      11.12 18:22Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Банк России впервые оценил клиентские активы в брокерской отрасли: к 30 сентября 2019 г. открыто 3,4 млн брокерских счетов с совокупным объемом активов 10,6 трлн руб.

      Фото: ТАСС

      В среднем по России размер брокерского счета физического лица составляет 400 тыс. руб., сообщается в аналитическом комментарии ЦБ РФ по активам в брокерской отрасли за III квартал 2019 г.

      3,4 млн брокерских счетов с совокупными активами 10,6 трлн руб. открыто в кредитных организациях (КО) и некредитных финансовых организациях (НФО).

      В 2019 г. тенденция увеличения клиентской базы в отрасли сохранилась: прирост количества клиентов на брокерском обслуживании за 9 мес. 2019 г. составил 53% в сравнении с 31.12.2018 г.

      12,6% клиентов на брокерском обслуживании остаются активными, при этом доля активных клиентов у некредитных финансовых организаций (16%) выше, чем у кредитных организаций (11%) .

      Структура активов на брокерских счетах в банках и некредитных финансовых организациях достаточно схожая, отмечают авторы материала. Основу портфеля составляют ценные бумаги, на долю которых приходится 91% и 95% соответственно. Их общий объем оценивается в 9,8 трлн руб.

      По России клиенты распределены более равномерно, чем активы. Так, например, на Москву и Московскую область приходится 23% клиентов (785,8 тыс. лиц), но при этом здесь сосредоточено 68% активов (7177,1 млрд руб.). Среди иностранных юрисдикций, чьи резиденты открывают брокерские счета в России, лидирует Кипр: на его долю приходится 87% от общего объема активов иностранных клиентов.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: активы, фондовый рынок, брокер, экономика РФ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить