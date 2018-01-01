Запасы нефти в США слабо выросли за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли на 0,8 млн баррелей, или на 0,2%, до 447,9 млн баррелей, говорится в обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, напротив, снижения этих запасов на 2,8 млн баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 100 тыс. до 12,8 млн баррелей в день.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 3,4 млн баррелей до 40,4 млн.Запасы бензина увеличились на 5,4 млн баррелей, или на 2,4%, до 234,8 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,5 млн баррелей.Запасы дистиллятов за неделю поднялись на 4,1 млн баррелей, или на 3,4%, составив 123,6 млн баррелей. Прогнозировался рост на 1,6 млн баррелей.Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,2 млн баррелей до 635 млн.