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      Запасы нефти в США слабо выросли за неделю

      11.12 18:47Распечатать

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли на 0,8 млн баррелей, или на 0,2%, до 447,9 млн баррелей, говорится в обзоре Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

      Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, напротив, снижения этих запасов на 2,8 млн баррелей.

      Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 100 тыс. до 12,8 млн баррелей в день.

      Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 3,4 млн баррелей до 40,4 млн.

      Запасы бензина увеличились на 5,4 млн баррелей, или на 2,4%, до 234,8 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,5 млн баррелей.

      Запасы дистиллятов за неделю поднялись на 4,1 млн баррелей, или на 3,4%, составив 123,6 млн баррелей. Прогнозировался рост на 1,6 млн баррелей.

      Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,2 млн баррелей до 635 млн.

      Рубрики: Статистика, Энергетика, США и Канада

      Метки: США, прогноз, запасы нефти, добыча нефти, EIA, Оклахома

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