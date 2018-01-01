Ethereum обошел биткоин в китайском крипторейтинге

Рейтинг криптовалют представил Центр по развитию информационных технологий Китая (CCID). В новой версии списка исследовательского подразделения министерства промышленности страны биткоин занял девятую строчку, а Ethereum вернул себе вторую позицию.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Прошедший хардфорк Istanbul в сети Ethereum привел к быстрым видимым изменениям восприятия будущих перспектив блокчейна и расхода газа смарт-контрактами. В 15-м выпуске государственного рейтинга криптовалют Китая агентство CCID подняло Ethereum на вторую строчку, потеснив с этого места Tron.Все проекты традиционно оценивались по трем параметрам: базовой технологии, практической и инновационной ценности. В CCID утверждают, что рейтинг не является отражением официальной позиции китайских властей. Его основное назначение — предоставление консультационных услуг по техническим вопросам государственным ведомствам, бизнесу, исследовательским институтам и разработчикам.Лидерство в рейтинге сохранил за собой EOS, а у давних соперников - Ethereum и Tron - произошла очередная рокировка.Китайские эксперты добавили Ethereum три балла за практическую ценность и два — за инновационность, что, вероятнее всего, связано с недавно состоявшимся хардфорком Istanbul. Таким образом монета вернула себе второе место.Криптовалюта Qtum, продемонстрировавшая в прошлом рейтинге резкий скачок, потеряла шесть позиций, опустившись с 8-й на 14-ю строчку.Возвышение Ethereum в таблице китайского рейтинга совпало с новым витком ускорения блокчейнизации КНР, что обратит дополнительное внимание на платформу, особенно тестнет ETH 2.0, который запущен в настоящий момент.Блокчейн-технология, на основе которой функционируют криптовалюты типа биткоина, будет играть важную роль в Китае после одобрения со стороны китайского президента Си Цзиньпина, считают эксперты.Несколько недель назад председатель КНР Си Цзиньпин призвал страну активнее заниматься технологиями на основе блокчейна. "Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий. Мы должны конкретизировать главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций", — сказал он.Согласно докладу агентства "Синьхуа" Си Цзиньпин призвал страну стать мировым лидером в этой области, заявив, что блокчейн имеет приложения в финансовом, промышленном и государственном секторах. Хотя он не упомянул государственное управление в качестве возможного применения, Коммунистическая партия и правительства на всех уровнях, скорее всего, воспримут комментарии Си как призыв к действию.Газета People's Daily, рупор партии, на днях опубликовала на своем сайте редакционную статью, в которой говорилось, что "чиновники и партийные кадры должны понимать, что высшее руководство придает большое значение технологии блокчейн в связи с перспективами ее применения в реальной экономике, жизни людей и государственном управлении".Работа по объединению сил в блокчейн-направлении ведется параллельно разработке национальной криптовалюты. По последним данным, запуск цифрового юаня должен состояться в течение года. При этом участники криптосообщества КНР считают, что для распространения государственной криптовалюты власти страны привлекут Wechat и Alipay.На фоне подготовки к выпуску цифрового юаня власти Китая отказались от борьбы с майнерами. Несмотря на это, в дальнейшем в сети появилась информация о том, что в КНР были организованы инспекторские проверки криптодобытчиков.Более 500 проектов блокчейн были зарегистрированы в Администрации киберпространства Китая, которая в январе потребовала от каждой организации, работающей с этой технологией, зарегистрировать свои проекты. Большинство из зарегистрированных проектов связаны с финансовыми приложениями, такими как торговое финансирование, управление активами и трансграничные платежи.Три технологических гиганта - Baidu, Alibaba и Tencent - стоят за многими из этих проектов, хотя есть также десятки правительственных инициатив в различных областях.