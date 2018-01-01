Google определила самые популярные поисковые запросы в России за 2019 год

Быстрее всего популярность среди событий 2019 г. в Google набирал поисковый запрос по информации о музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".

В рейтинг также вошли:

пожар в соборе Парижской Богоматери,





пожар в Магнитогорске (речь, скорее всего, шла о взрыве в жилом доме),





выборы президента Украины,





чемпионат мира по хоккею,





"Оскар-2019",





штурм "Зоны 51".

Чаще всего в 2019 г. россияне интересовались сериалами:

"Игра престолов",





"Чернобыль",





"Ветреный",





"Султан моего сердца",





"Жестокий Стамбул",





"Мамы чемпионов",





"ИП Пирогова",





"Толя-робот",





"Дылды",





"Очень странные дела".

"Людьми года" в контексте самых быстрорастущих запросов стали:

Юлия Началова,





Децл,





Анастасия Заворотнюк,





Владимир Зеленский,





Алла Вербер,





Егор Жуков,





Сергей Доренко,





Бари Алибасов,





Иван Голунов,





Павел Устинов.

В категории "Свадьбы года" пользователей больше всего интересовали пары:

Ксения Собчак и Константин Богомолов,





Потап и Настя Каменских,





Настя Ивлеева и Элджей,





Алексей Купин и Майя Донцова,





Юлиан и Анастасия,





Федор Бондарчук и Паулина Андреева,





Джастин Бибер и Хейли Болдуин,





Андрей Черкасов и Кристина Ослина,





Хабиб Нурмагомедов и Патимат,





Софи Тернер и Джо Джонас.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Второе место в рейтинге заняли запросы о 30-летии падения Берлинской стены, на третьем - запрос по поводу футбольного матча между национальными командами России и Бельгии, сообщили в Google.