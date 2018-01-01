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      Google определила самые популярные поисковые запросы в России за 2019 год

      11.12 19:30Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Быстрее всего популярность среди событий 2019 г. в Google набирал поисковый запрос по информации о музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".

      Второе место в рейтинге заняли запросы о 30-летии падения Берлинской стены, на третьем - запрос по поводу футбольного матча между национальными командами России и Бельгии, сообщили в Google.

      В рейтинг также вошли:

      • пожар в соборе Парижской Богоматери,


      • пожар в Магнитогорске (речь, скорее всего, шла о взрыве в жилом доме),


      • выборы президента Украины,


      • чемпионат мира по хоккею,


      • "Оскар-2019",


      • штурм "Зоны 51".


      Чаще всего в 2019 г. россияне интересовались сериалами:

      • "Игра престолов",


      • "Чернобыль",


      • "Ветреный",


      • "Султан моего сердца",


      • "Жестокий Стамбул",


      • "Мамы чемпионов",


      • "ИП Пирогова",


      • "Толя-робот",


      • "Дылды",


      • "Очень странные дела".


      "Людьми года" в контексте самых быстрорастущих запросов стали:

      • Юлия Началова,


      • Децл,


      • Анастасия Заворотнюк,


      • Владимир Зеленский,


      • Алла Вербер,


      • Егор Жуков,


      • Сергей Доренко,


      • Бари Алибасов,


      • Иван Голунов,


      • Павел Устинов.


      В категории "Свадьбы года" пользователей больше всего интересовали пары:

      • Ксения Собчак и Константин Богомолов,


      • Потап и Настя Каменских,


      • Настя Ивлеева и Элджей,


      • Алексей Купин и Майя Донцова,


      • Юлиан и Анастасия,


      • Федор Бондарчук и Паулина Андреева,


      • Джастин Бибер и Хейли Болдуин,


      • Андрей Черкасов и Кристина Ослина,


      • Хабиб Нурмагомедов и Патимат,


      • Софи Тернер и Джо Джонас.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: рейтинги, Google

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