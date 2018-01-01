ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Еврокомиссия представила "Зеленую сделку" с планом полного сокращения вредных выбросов

      11.12 20:55Распечатать

      Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Власти Евросоюза опубликовали заявление о намерении разработать новую стратегию развития экономики стран Европы с полным сокращением вредным выбросов к 2050 г.

      Среди конкретных мер по реализации "Зеленой сделки" в дополнительном документе Еврокомиссии представлена "дорожная карта" по отдельным сферами и направлениям, в которых должны быть утверждены цели устойчивого развития (pdf). Предложения и планы по отдельным направлениям, как отмечается, должны быть разработаны в 2020 и 2021 гг.

      В заявлении ЕК отмечается, что "для достижения целей "Зеленой сделки" потребуются существенные инвестиции". В частности, для достижения текущих климатических целей ЕС к 2030 г. европейским странам потребуются дополнительные инвестиции в ежегодном объеме в 260 млрд евро, или 1,5% от ВВП ЕС – в пропорции к показателям за 2018 г.

      Одним из наиболее конкретных шагов, объявленных Еврокомиссией под руководством бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, является объявление о создании первого "Европейского климатического закона", который в ЕК пообещали представить "в течение 100 дней".

      Стоит добавить, что согласно утверждению пресс-релиза Еврокомиссии выполнение новой стратегии якобы "поможет Европе стать первым углеродно-нейтральным континентом к 2050 году". Тем самым в своем первом программном заявлении новое руководство ЕС умудрилось сделать сразу несколько ошибок в одном предложении.

      На Земле уже есть "углеродно-нейтральный континент" – он расположен в Южном полушарии планеты и называется Антарктида. При этом на Земле не существует континента под названием "Европа". Появление к 2050 г. "континента Европы" вместо Евразии, крупнейшего на текущей стадии развития Земли континента, означало бы геологическую катастрофу планетарного масштаба в следующие 30 лет.

      Рубрики: Европа

      Метки: Еврокомиссия, план, Урсула фон дер Ляйен

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить