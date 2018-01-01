Huawei будет участвовать в создании немецкой сети 5G

Немецкий оператор Telefonica Deutschland выбрал финскую компанию Nokia и китайскую компанию Huawei, чтобы построить свою сеть 5G.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Решение было принято на фоне дискуссии в Германии о том, следует ли учитывать предупреждения США, что оборудование Huawei якобы представляет столь ​​серьезную угрозу безопасности, что его следует исключить из критической сетевой инфраструктуры. В прошлом американское правительство не раз говорило о том, что оборудование Huawei представляет угрозу национальной безопасности разных стран, призывая своих союзников не использовать продукцию китайского вендора.США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения. В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. Позднее Вашингтон смягчил свою позицию и временно продлил лицензию для американских фирм на поставки Huawei.Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи".Telefonica Deutschland является одним из немногих европейских операторов связи, которые выбрали китайскую компанию Huawei в качестве поставщика телекоммуникационного оборудования. Первым оператором связи из Европы, начавшим сотрудничество с Huawei в сфере 5G, стала швейцарская компания Sunrise, которая уже запустила собственную сеть 5G."Мы надеемся, что период неопределенности закончится как можно быстрее. У нас еще нет сертификации ни для одного из наших поставщиков", — заявил генеральный директор Telefonica Deutschland Маркус Хаас во время беседы с журналистами. Он также выразил надежду на то, что Nokia и Huawei будут в равной мере участвовать в построении 5G-сети компании, однако для этого потребуется прохождение необходимой сертификации на территории Германии.Решение о том, кто будет поставлять критически важные компоненты будущей сети, немецкий оператор связи примет в следующем году. Работы по развертыванию необходимой инфраструктуры должны начаться в следующем году, а к концу 2021 г. Telefonica Deutschland планирует начать коммерческое предоставление услуг на основе 5G-сетей в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне и Франкфурте.Другие немецкие операторы связи Deutsche Telekom и Vodafone уже являются клиентами Huawei и используют оборудование китайского производителя в 4G-сетях. На данный момент операторы ещё не подтвердили публично намерение использовать 5G-оборудование Huawei.США призывают другие страны не покупать телекоммуникационное оборудование у китайских Huawei Technologies и ZTE Corp, и вскоре власти выделят деньги для поддержки конкурентов этих компаний, сообщает Bloomberg.Недавно созданное американское ведомство, Корпорация по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), планирует потратить часть своего бюджета в размере $60 млрд для помощи развивающимся странам и компаниям в закупке оборудования у других фирм."США активно сосредоточились на том, чтобы убедиться в наличии реальной альтернативы Huawei и ZTE", - сказал главный исполнительный директор DFC Адам Боулер в одном из недавних интервью. Он отказался назвать точную сумму, которая будет потрачена на инициативу, однако она может быть выгодна таким компаниям, как шведская Ericsson AB и финская Nokia Oyj, которым непросто конкурировать с Huawei и ZTE, чье оборудование зачастую стоит дешевле, но не уступает по характеристикам.США могут предоставить финансирование конкурентам Huawei за счет выдачи кредитов или гарантий по кредитам развивающимся государствам и компаниям или даже покупки миноритарных долей в производителях оборудования.Тем временем Huawei начала производство мобильных устройств, в которых нет деталей, произведенных в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions. До введения санкций США компания использовала компоненты от Qorvo, Skywork и Broadcom. Теперь же эти компоненты заменили на китайские Hisense и японские Murata.В частности, полностью заменены американские детали в базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro. Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google, но Huawei со временем заменит ее на собственную HarmonyOS.Администрация Дональда Трампа рассматривала в начале этого года возможность блокировки доступа китайской компании Huawei к финансовой системе США в качестве одного из множества вариантов санкционного давления на производителя телекоммуникационного оборудования, занесенного в итоге в "черный список", сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.План, который в конечном итоге был отложен, предусматривал включение Huawei в "Список особо обозначенных лиц" (SDN) Министерства финансов США, что практически лишило бы компанию возможности совершать сделки в долларах.Но включение компании в список SDN означает также множество логистических, дипломатических и экономических проблем для правительства США. Включение в фирмы список SDN влечет за собой запрет для американских компаний или граждан торговать или проводить с ней финансовые операции и блокирует ее активы, находящиеся в Соединенных Штатах.