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      В ЕС опасаются затягивания торговых переговоров с Лондоном до 2022 года

      11.12 22:57Распечатать

      Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Брюссель и Лондон не смогут согласовать торговое соглашение в течение следующих 11 месяцев, как обещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

      Об этом сообщило издание Independent, ссылаясь на заявление главного переговорщика Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС.

      В материале опубликована аудиозапись комментариев Мишеля Барнье, которые, как отмечается, якобы прозвучали в ходе закрытой встречи с европейскими депутатами, состоявшейся в начале декабря 2019 г.

      По словам Барнье, власти ЕС и Великобритания "постараются сделать все, что возможно, но не смогут все сделать за 11 месяцев".

      Он отметил, что власти смогут достичь лишь "жизненно необходимого минимума", для того, чтобы ЕС и Великобритания смогли установить отношения в ключевых сферах после выхода страны из состава Евросоюза.

      Мишель Барнье также предупредил о том, что если Брюссель и Лондон не продлят действующие соглашения и регулятивные нормы, то Великобритания в дальнейшем может выйти из состава Всемирной торговой организации.

      Портал "Вести.Экономика" отмечал, что в своих обещаниях в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Великобритании 12 декабря, лидер Консервативной партии Борис Джонсон заявил о том, что добьется заключения торгового соглашения с ЕС "к концу 2020 г."

      Рубрики: Европа, Будущее

      Метки: Великобритания, Мишель Барнье, выход Великобритании из ЕС

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