ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В ФРС намекнули на сохранение текущего уровня ставок в течение 2020 года

      11.12 22:12Распечатать

      Фото: Пресс-служба ФРС

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Руководство Федеральной резервной системы США не стало вносить изменений в монетарную политику, допустив при этом сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего следующего года.

      По итогам последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 10-11 декабря, базовая процентная ставка в США осталась в прежнем диапазоне 1,5-1,75%. Решение о сохранении ставки на текущем уровне было принято единогласно.

      В тексте сопровождающего заявления отмечается, что "комитет считает текущий уровень монетарной политики приемлемым для поддержания дальнейшего развития экономической активности".

      Было также отмечено, что в FOMC "продолжат следить за последствиями поступающей информацией для перспектив экономического роста, в том числе включая глобальные события и сдержанное инфляционное давление".

      В обновленный макроэкономический прогноз ФРС по сравнению с оценками, сделанными американским ЦБ в сентябре, были внесены небольшие изменения (pdf).

      В частности, чиновники ожидают чуть менее высоких темпов базовой потребительской инфляции (PCE) по итогам 2019 г.: 1,4-1,5% вместо прежнего прогноза в 1,5-1,6%. Был также повышен прогноз по темпам роста ВВП США в 2020 г.: 2-2,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8-2,1%. Чиновники также ожидают сохранения процентных ставок в диапазоне 1,6-1,9% в течение 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира

      Метки: ФРС, монетарная политика, процентные ставки

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить