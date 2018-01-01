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      Топ-10 лучших CEO в 2019 году

      12.12 06:30Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Портал Comparably опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших СЕО крупнейших американских компаний.

      Для составления рейтинга аналитики сайта использовали данные более 10 млн пользователей в течение года.

      Ниже мы расскажем о 10 лучших СЕО в 2019 г.

      10. Линн Джурич

      Фото: YouTube

      Должность: CEO и основатель Sunrun

      Начало работы: 2007 год

      Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния

      Компания: Sunrun предоставляет домохозяйствам электроэнергию, которую вырабатывают солнечные батареи

      9. Берн Бин

      Фото:Comparably

      Должность: CEO и президент Insight Global

      Начало работы: 2018 год

      Штаб-квартира: Атланта, Джорджия

      Компания: Insight Global – компания, которая предоставляет услуги в области информационных технологий, управления, бухгалтерии, финансов и т. д. Ее клиентами являются компании из списка Fortune 1000.

      8. Кевин Лобо

      Должность: CEO и председатель совета директоров Stryker

      Начало работы: 2012 год

      Штаб-квартира: Каламазу, Мичиган

      Компания: Stryker предоставляет продукты для ортопедического лечения, медицинские, хирургические товары и т. д.

      7. Чарльз Батт

      Фото:BusinessInsider

      Должность: CEO и председатель совета директоров H-E-B

      Начало работы: 1971 год

      Штаб-квартира: Сан-Антонио, Техас

      Компания: H-E-B принадлежит более 358 магазинов, включая супермаркеты, гастрономические магазины и другие.

      6. Джефф Вайнер

      Должность: CEO LinkedIn

      Начало работы: 2008 год

      Штаб-квартира: Саннивейл, Калифорния

      Компания: LinkedIn – профессиональная социальная сеть, которая позволяет устанавливать профессиональные связи, находить коллег, искать работу и потенциальных клиентов.

      5. Джон Леджер

      Должность: CEO T-Mobile

      Начало работы: 2012 год

      Штаб-квартира: Белвью, Вашингтон

      Компания: T-Mobile – провайдер сети 4G LTE.

      4. Сатья Наделла

      Должность: CEO Microsoft

      Начало работы: 2014 год

      Штаб-квартира: Редмонд, Вашингтон

      Компания: Microsoft - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы - семейства операционных систем Windows.

      3. Крейг Джелинек

      Фото: BusinessInsider

      Должность: CEO Costco

      Начало работы: 2012 год

      Штаб-квартира: Иссакуа, Вашингтон

      Компания: Costco Wholesale – глобальная компания-ритейлер, работающая в 11 странах мира.

      2. Брайан Халлинган

      Фото: YouTube

      Должность: CEO и основатель HubSpot

      Начало работы: 2006 год

      Штаб-квартира: Кембридж, Массачусетс

      Компания: HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.

      Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой.

      1. Эрик Юан

      Фото:YouTube

      Должность: CEO Zoom Video Communications

      Начало работы: 2011 год

      Штаб-квартира: Сан-Хосе, Калифорния

      Компания: Zoom Video Communications предоставляет услуги видеосвязи с использованием облачного программирования.

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, CEO, топ-10

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