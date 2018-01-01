Топ-10 лучших CEO в 2019 году

Портал Comparably опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших СЕО крупнейших американских компаний.

10. Линн Джурич Фото: YouTube Должность : CEO и основатель Sunrun



Начало работы : 2007 год



Штаб-квартира : Сан-Франциско, Калифорния



Компания : Sunrun предоставляет домохозяйствам электроэнергию, которую вырабатывают солнечные батареи : CEO и основатель Sunrun: 2007 год: Сан-Франциско, Калифорния: Sunrun предоставляет домохозяйствам электроэнергию, которую вырабатывают солнечные батареи

9. Берн Бин Фото:Comparably Должность : CEO и президент Insight Global



Начало работы : 2018 год



Штаб-квартира : Атланта, Джорджия



Компания : Insight Global – компания, которая предоставляет услуги в области информационных технологий, управления, бухгалтерии, финансов и т. д. Ее клиентами являются компании из списка Fortune 1000. : CEO и президент Insight Global: 2018 год: Атланта, Джорджия: Insight Global – компания, которая предоставляет услуги в области информационных технологий, управления, бухгалтерии, финансов и т. д. Ее клиентами являются компании из списка Fortune 1000.

8. Кевин Лобо Должность : CEO и председатель совета директоров Stryker



Начало работы : 2012 год



Штаб-квартира : Каламазу, Мичиган



Компания : Stryker предоставляет продукты для ортопедического лечения, медицинские, хирургические товары и т. д. : CEO и председатель совета директоров Stryker: 2012 год: Каламазу, Мичиган: Stryker предоставляет продукты для ортопедического лечения, медицинские, хирургические товары и т. д.

7. Чарльз Батт Фото:BusinessInsider Должность : CEO и председатель совета директоров H-E-B



Начало работы : 1971 год



Штаб-квартира : Сан-Антонио, Техас



Компания : H-E-B принадлежит более 358 магазинов, включая супермаркеты, гастрономические магазины и другие. : CEO и председатель совета директоров H-E-B: 1971 год: Сан-Антонио, Техас: H-E-B принадлежит более 358 магазинов, включая супермаркеты, гастрономические магазины и другие.

6. Джефф Вайнер Должность : CEO LinkedIn



Начало работы : 2008 год



Штаб-квартира : Саннивейл, Калифорния



Компания : LinkedIn – профессиональная социальная сеть, которая позволяет устанавливать профессиональные связи, находить коллег, искать работу и потенциальных клиентов. : CEO LinkedIn: 2008 год: Саннивейл, Калифорния: LinkedIn – профессиональная социальная сеть, которая позволяет устанавливать профессиональные связи, находить коллег, искать работу и потенциальных клиентов.

5. Джон Леджер Должность : CEO T-Mobile



Начало работы : 2012 год



Штаб-квартира : Белвью, Вашингтон



Компания : T-Mobile – провайдер сети 4G LTE. : CEO T-Mobile: 2012 год: Белвью, Вашингтон: T-Mobile – провайдер сети 4G LTE.

4. Сатья Наделла Должность : CEO Microsoft



Начало работы : 2014 год



Штаб-квартира : Редмонд, Вашингтон



Компания : Microsoft - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы - семейства операционных систем Windows. : CEO Microsoft: 2014 год: Редмонд, Вашингтон: Microsoft - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы - семейства операционных систем Windows.

3. Крейг Джелинек Фото: BusinessInsider Должность : CEO Costco



Начало работы : 2012 год



Штаб-квартира : Иссакуа, Вашингтон



Компания : Costco Wholesale – глобальная компания-ритейлер, работающая в 11 странах мира. : CEO Costco: 2012 год: Иссакуа, Вашингтон: Costco Wholesale – глобальная компания-ритейлер, работающая в 11 странах мира.

2. Брайан Халлинган Фото: YouTube Должность : CEO и основатель HubSpot



Начало работы : 2006 год



Штаб-квартира : Кембридж, Массачусетс



Компания : HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.



Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой. : CEO и основатель HubSpot: 2006 год: Кембридж, Массачусетс: HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой.

1. Эрик Юан Фото:YouTube Должность : CEO Zoom Video Communications



Начало работы : 2011 год



Штаб-квартира : Сан-Хосе, Калифорния



Компания : Zoom Video Communications предоставляет услуги видеосвязи с использованием облачного программирования. : CEO Zoom Video Communications: 2011 год: Сан-Хосе, Калифорния: Zoom Video Communications предоставляет услуги видеосвязи с использованием облачного программирования.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Для составления рейтинга аналитики сайта использовали данные более 10 млн пользователей в течение года.Ниже мы расскажем о 10 лучших СЕО в 2019 г.