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      Палата представителей одобрила военный бюджет США на 2020 год

      12.12 05:33Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Сенат должен проголосовать по документу до 20 декабря.

      Объем военного бюджета США на финансовый год, начинающийся 1 октября, превышает прошлогодний на 3,1%. Он составил $738 млрд. После того как за документ проголосуют в сенате, он направится на подпись президенту, причем Трамп его уже ждет: ранее он заявил, что готов подписать законопроект сразу после одобрения его Конгрессом США.

      Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. Еще $71,5 направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене а также противодействие террористам в других странах. На поддержание боеготовности ядерного оружия, а также его модернизацию по линии американского Минэнерго и другие оборонные затраты пойдет $31,5 млрд.

      К "базовым нуждам" отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай. Как писали ранее "Вести. Экономика", на расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".

      Кроме того, в силе осталось и предложение о выделении Киеву военной помощи в $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Помогать Украине собираются, в том числе поставляя крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельные ракеты.

      Законодатели также сохранили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американским властям признавать воссоединение с Россией Крыма. Плюс конгрессмены обязали администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Такое решение принято якобы в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Китай, Россия, Украина, санкции, военный бюджет, военная помощь, Турецкий поток, Северный поток-2

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