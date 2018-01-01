ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Канада может ратифицировать USMCA до 1 января

      12.12 05:38Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Премьер-министр страны заверил руководство США и Мексики в том, что к решению вопроса приступят как можно скорее.

      Трехстороннее торговое соглашение с США и Мексикой может быть одобрено канадским парламентом до наступления нового года. Как заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо: "Мы смотрим на остающиеся дни в календаре".

      "Я заверил президентов США и Мексики, что мы приступим к процессу ратификации как можно скорее", - добавил Трюдо.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, заместитель премьер-министра Канады Кристина Фриланд и заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сеад 10 декабря подписали протокол о внесении изменений в торговое соглашение. В документе появилось больше правил, которые касаются защиты интеллектуальной собственности и данных. Кроме того, больше внимания уделено экологии и охране труда.

      Мексика уже ратифицировала обновленное соглашение, из NAFTA превратившееся в USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement). Однако, как ранее сообщал телеканал Global News, канадские парламентарии планировали сделать это лишь после американских коллег. Последних же подгоняет Дональд Трамп: обновление соглашения - его инициатива. Однако пока его попытки ускорить процесс не увенчались успехом.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Канада, Мексика, ратификация, Джастин Трюдо, USMCA

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить