Кому россияне будут дарить новогодние подарки?

Порадовать сослуживцев планирует каждый восьмой.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что большинство россиян (74%) готовят новогодние подарки для родственников. Поздравлять любимых будут 38%, друзей - 24%. 12% не забудут и про коллег. Кроме того, 11% намерены порадовать самих себя.При этом женщины больше склонны к тому, чтобы поздравить сослуживцев: среди них подарки коллегам готовят 16%, а вот среди мужчин - лишь 8%. Авторы исследования отмечают, что чем выше зарплаты респондентов, тем чаще они планируют покупку новогодних презентов для коллег. Среди граждан с зарплатой до 30 тыс. руб. таковых 11%, а среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., их уже 16%."По данным Superjob, средний бюджет на подарки к новому году составляет 13500 руб. У мужчин бюджет на 40% выше женского: в среднем 15600 и 11200 руб. соответственно. Чем выше заработок, тем выше запланированные расходы на подарки: в среднем 10 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 16200 у россиян, зарабатывающих более 80 тыс.", - говорится в исследовании.Наибольшие траты запланированы у жителей Москвы: в среднем это 16,5 тыс. руб. В бюджете красноярцев на подарки заложены 15 тыс. руб., а у петербуржцев - чуть менее 15 тыс. Самые скромные бюджеты на подарки заложили жители Волгограда и Казани (в среднем по 10 тыс. руб.). Причем волгоградцы также планируют сэкономить на праздновании и новогодних каникулах.