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      OneConnect сократила планы по IPO

      12.12 06:07Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Финтех-стартап нанес таким образом еще один удар SoftBank, которому дорого обошелся провал размещения WeWork.

      Фото: The Insurance

      SoftBank явно вступил в полосу неудач: еще одна компания, в которую японский конгломерат инвестирует, пересматривает планы по IPO. Финтех-подразделение крупнейшего китайского страховщика Ping An Insurance - OneConnect - пересмотрело свои планы по готовящемуся размещению.

      Стартап снизил ценовой диапазон с $12-14 за акцию до $9-10. Кроме того, компания снизила и сам предполагаемый объем размещения, причем на 28%. Вместо 36 млн ADS (американских депозитарных акций) OneConnect намерена предложить инвесторам лишь 26 млн.

      По информации CNBC, компания пересмотрела свою оценку, снизив ее с $7,5 млрд до $3,64 млн. Годом ранее OneConnect привлекла $750 млн финансирования от инвесторов, крупнейшими из которых оказались японские SoftBank и SBI Group.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", IPO финтех-подразделения Ping An изначально планировалось на прошлый год, однако на фоне сильной волатильности на рынке было принято решение о переносе размещения.

      Между тем, кого-то волатильность пугает, а кого-то подталкивает к действиям. По данным Renaissance Capital, по состоянию на 3 декабря заявки на IPO в США в 2019 г. подали 44 компании. Это на 50% больше, чем в 2018 г., и является самым высоким уровнем с 2016 г.

      Рубрики: Акции, США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Япония, Китай, IPO, SoftBank, Ping An Insurance, OneConnect, ADS, объем размещения, ценовой диапазон, SBI Group

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