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      Парламент Израиля принял решение о самороспуске

      12.12 06:35Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Страну ждут третьи парламентские выборы за год.

      Фото: Wikipedia

      Новые выборы кнессет назначил на 2 марта 2020 г. А все потому, что израильские политические партии так и не смогли в срок договориться о создании коалиционного правительства. Дедлайн по его формированию истек в полночь. Впрочем, как сообщали местные СМИ, все серьезные попытки создания коалиции прекратились еще ранее на этой неделе.

      В создавшейся ситуации премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил центристский блок партий своего основного политического оппонента Бени Ганца "Кахоль-Лаван".

      "Они пытались сделать все, чтобы создать правительство меньшинства со сторонниками террора Айманом Одехом и Ахмедом Тиби, и они потерпели неудачу и в этом, - заявил Нетаньяху. - Они навязали нам новые выборы. В этом нет необходимости, и для того, чтобы это не повторилось, нужно сделать только одно - выиграть, причем выиграть по-крупному, и именно это мы и сделаем".

      А вот Яир Лапид, второе лицо в оппозиционной партии, причинами новых выборов назвал взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием - то, в чем генеральный прокурор Израиля пытается обвинить Нетаньяху.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", предыдущие выборы в Израиле прошли 9 апреля и 17 сентября 2019 г. По итогам последних ни Нетаньяху, ни Бенни Ганцу не удалось сформировать коалицию: блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей. Сначала президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование правительства Биньямину Нетаньяху, а когда действующий премьер не справился, задача была поставлена перед Ганцем, однако и тот потерпел неудачу.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Израиль, коалиция, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Кнессет, "Кахоль-Лаван", самороспуск парламента, формирование правительства

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