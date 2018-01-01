Топ-10 популярных зарубежных направлений у российских туристов в 2019 году

Портал ТурСтат составил рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 г. Рейтинг стран выездного туризма представлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев 2019 г. с 1 января по 30 сентября 2019 г.

1. Турция, 5,675 тыс. (+768 тыс., +16%)



Турция, где россияне в 2019 г. отдохнули на 768 тыс. поездок больше, чем в 2018 г., Китай(+263 тыс. поездок) и Италия (+163 тыс. поездок) показали самый высокий рост числа выездных поездок российских туристов в 2019 г. Турция, Китай и Италия показали самый высокий рост выездного туризма из России в 2019 г.Турция, где россияне в 2019 г. отдохнули на 768 тыс. поездок больше, чем в 2018 г., Китай(+263 тыс. поездок) и Италия (+163 тыс. поездок) показали самый высокий рост числа выездных поездок российских туристов в 2019 г.

2. Абхазия, 3,855 тыс. (+234 тыс., +6,5%)



Пляжные туристические направления Юго-Восточной Азии — Вьетнам (405 тыс., +4%), Карибы — Куба (86 тыс., +23%) показали рост выездного туризма из России за 9 месяцев 2019 г. Число выездных туристских поездок из России за 9 месяцев 2019 г. выросло на 7% до 35 млн 200 тыс. с 32 млн 910 тыс. за 9 месяцев 2018 г., по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Пляжные туристические направления Юго-Восточной Азии — Вьетнам (405 тыс., +4%), Карибы — Куба (86 тыс., +23%) показали рост выездного туризма из России за 9 месяцев 2019 г.

3. Финляндия, 2,695 тыс. (+197 тыс., +8%) Топ-10 стран Евросоюза в 2019 г. по туристическим поездкам из России в Европу составляют Финляндия (2 млн 695 тыс.), Эстония (1 млн 348 тыс.), Италия (1 млн 12 тыс.), Германия (977 тыс.), Испания (846 тыс.), Польша (834 тыс.), Греция (686 тыс.), Кипр (716 тыс.), Литва (510 тыс.) и Франция (422 тыс.).

4. Казахстан, 2,471 тыс. (+161 тыс., +7%)



Казахстан предлагает постоянный безвизовый режим на срок до 90 дней для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Киргизии, Монголии, России и Украины.



Крупные курорты: Бурабай, Сарыагаш, Капшагай, Зеренда, Мойылды, Каркаралинск, Баянаул, Алаколь; горнолыжные: Чимбулак, Табаган, Електы, Акбулак, каньон Чарын (наиболее интересным местом для туристов является так называемая Долина за́мков). Относительно хорошо развит рыболовный и горный туризм. Казахстан является девятой по площади страной и крупнейшей, не имеющей выхода к морю. Сегодня туризм не является важной составляющей экономики.Казахстан предлагает постоянный безвизовый режим на срок до 90 дней для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Киргизии, Монголии, России и Украины.Крупные курорты: Бурабай, Сарыагаш, Капшагай, Зеренда, Мойылды, Каркаралинск, Баянаул, Алаколь; горнолыжные: Чимбулак, Табаган, Електы, Акбулак, каньон Чарын (наиболее интересным местом для туристов является так называемая Долина за́мков). Относительно хорошо развит рыболовный и горный туризм.

5. Украина, 1,857 тыс. (+64 тыс., +4%) Самые популярные страны ближнего зарубежья и СНГ у российских туристов в 2019 г. — Абхазия (3,855 тысяч турпоездок в 2019 г., +6,5%), Казахстан (2,471 тыс., +1%), Украина (1,857 тыс., +4%), Азербайджан (577 тыс., -2,5%).

6. Китай, 1,712 тыс. (+263 тыс., +18%)



Каждый год их посещают миллионы туристов со всего света. Особенной популярностью пользуются пляжи тропического острова Хайнань.



Каждая провинция, а их 22, может похвастаться внушительным списком достопримечательностей.



23-я провинция — Тайвань, если, конечно, рассматривать вопрос административного деления с китайской стороны. Туризм в Китае быстро развивается. На территории КНР расположено порядка 40 курортных городов.Каждый год их посещают миллионы туристов со всего света. Особенной популярностью пользуются пляжи тропического острова Хайнань.Каждая провинция, а их 22, может похвастаться внушительным списком достопримечательностей.23-я провинция — Тайвань, если, конечно, рассматривать вопрос административного деления с китайской стороны.

7. Эстония, 1,348 тыс. (+5 тыс., +0,4%) Выездной туризм из России в страны Балтии (Прибалтику) в 2019 г. вырос в Эстонию (1 млн 348 тыс. поездок, +0,4%), Литву (510 тыс., +2,4%) и Латвию (361 тыс., +12%) по итогам 9 месяцев 2019 г.

8. Италия, 1,012 тыс. (+163 тыс., +19%) Выездной туризм из России в 2019 г. вырос на самые популярные европейские экскурсионные, курортные и пляжные направления: Италия (1 млн 12 тыс., +19%), Испания (846 тыс., +5%), Франция (422 тыс., +15%), Чехия (376 тыс., +2%) и Австрия (189 тыс. +3%) по итогам 9 месяцев 2019 г.

9. Грузия, 990 тыс. (+11 тыс., +1%) Туризм в страны СНГ и бывшего СССР в 2019 г. вырос в Армению (406 тыс., +24%) и Узбекистан (151 тыс., +32%) по итогам 9 месяцев 2019 г., а также в Грузию (990 тыс., +1%).

10. Германия, 977 тыс. (+27 тыс., +3%)



Финансовой столицей Германии является Франкфурт-на-Майне, который известен своими небоскребами и одним из самых загруженных аэропортов мира.



Что касается соблюдения традиций, то самый большой город юга Германии и столица Баварии Мюнхен славен пивными традициями и ежегодным пивным фестивалем Октоберфест. На юго-западе в области Баден-Вюртемберг распространено виноделие. Германия является одной из самых экономически развитых стран Европы и мира, во многом определяя политику всего Евросоюза.Финансовой столицей Германии является Франкфурт-на-Майне, который известен своими небоскребами и одним из самых загруженных аэропортов мира.Что касается соблюдения традиций, то самый большой город юга Германии и столица Баварии Мюнхен славен пивными традициями и ежегодным пивным фестивалем Октоберфест. На юго-западе в области Баден-Вюртемберг распространено виноделие.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Статистика выездного туризма 2019 г. показывает, что выездные поездки из России за рубеж в 2019 г. выросли по сравнению с 2018 го.Ниже мы расскажем о самых популярных странах у российских туристов в 2019 г.