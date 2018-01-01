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      Может ли закон США о Гонконге положить конец привязке местной валюты к доллару?

      12.12 15:11Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Закон США, который прокладывает путь для дипломатических действий и санкций против Гонконга, потенциально может угрожать привязке местной валюты к доллару США и долгосрочному статусу города как финансового центра, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/LYNN BO BO

      Закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", подписанный президентом США Дональдом Трампом в ноябре, предусматривает усиление контроля над экономической и политической системами Гонконга. В том числе он позволяет Госдепартаменту США приостановить действие специального торгового статуса Гонконга в зависимости от того, сохраняет ли город достаточный уровень автономии в соответствии с принципом "одна страна, две системы".

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      Большинство аналитиков говорят, что для того, чтобы США отменили особый статус Гонконга, потребуется массированное вмешательство Пекина, учитывая негативное влияние, которое это окажет на сам город, а не на материковый Китай. Тем не менее многие согласны с тем, что сейчас это дает Вашингтону еще один инструмент давления в условиях противостояния с Пекином.

      "США наращивают свой геополитический арсенал в "холодной войне" с Китаем, - заявил управляющий директор консалтинговой компании Basis Point Дэвид Чин. - Гонконг является одним из нескольких элементов в этом арсенале холодной войны, поэтому Гонконг может быть сопутствующим ущербом в этом отношении".

      Гонконгский доллар с 1983 г. привязан к американской валюте по курсу 7,8 к 1, хотя с 2005 г. допускаются колебания в пределах 7,75-7,85. Когда обменный курс нарушает верхние или нижние пределы торгового диапазона, Управление денежного обращения Гонконга уполномочено покупать или продавать местную валюту, чтобы вернуть курс в установленный диапазон.

      Как сообщали "Вести.Экономика", привязка гонконгского доллара к доллару США оказалась в центре внимания на фоне шестимесячных антиправительственных протестов, которые нанесли серьезный урон экономике города. Некоторые экономисты предположили, что затяжной политический кризис может означать конец привязки.

      Диана Чойлева, главный экономист Enodo Economics, предупредила, что если Вашингтон приостановит свободный обмен долларов США на гонконгские доллары, это приведет к падению гонконгской валюты, что, вероятно, спровоцирует резкий отток средств из города и нанесет ущерб его репутации как финансового центра.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Гонконг, гонконгский доллар, привязка к доллару

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