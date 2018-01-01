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      Производство стали в Китае снизится в 2020 году

      12.12 11:35Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Производство стали в Китае, как ожидается, снизится в 2020 г. с рекордно высокого уровня 2019 г., сообщает Reuters.

      Фото: EPA/ROLEX DELA PENA

      Ожидается, что крупнейший в мире производитель стали произведет 981 млн тонн нерафинированной стали в 2020 г. и 988 млн тонн в 2019 г., заявил президент Китайского института планирования и исследования металлургической промышленности Ли Синьчуан.

      Спрос на сталь в Китае, как ожидается, снизится на 0,6% до 881 млн тонн в 2020 г., но вырастет на 7,3% до 886 млн в 2019 г., сказал Ли.

      "Потребление стали в 2019 г. лучше, чем ожидалось, в основном из-за быстро растущих инвестиций в инфраструктуру и развитие недвижимости, в то время как промышленное производство также в целом стабильно", - пояснил Ли.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", власти Китая перенесли на этот год 1 трлн юаней из квоты на выпуск специальных облигаций местных органов власти на 2020 г., чтобы стимулировать экономику.

      Министерство финансов КНР заявило, что местные органы власти должны обеспечить, чтобы облигации специального назначения, используемые для финансирования инфраструктурных проектов, были выпущены и использованы как можно раньше.

      Спрос на сталь в строительной отрасли, согласно прогнозам, вырастет на 11,2% до 478 млн тонн в этом году, но снизится на 0,6% до 475 млн тонн в 2020 г., отметил Ли.

      Китай произвел 829,22 млн тонн стали за первые 10 месяцев текущего года, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      Институт также ожидает, что спрос на железную руду в Китае достигнет 1,225 млрд тонн в 2020 г. и 1,264 млрд тонн в 2019 г..

      Ожидается, что производство чугуна в Китае сократится до 775 млн тонн в 2020 г. с 800 млн тонн в 2019 г.

      Рубрики: Металлургия, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, сталь, железная руда, чугун, производство стали

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