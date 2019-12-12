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      В Китае ожидается падение продаж автомобилей на 8% в 2019 году

      12.12 10:01Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Китае упадут примерно на 8% в этом году, что станет вторым годовым снижением для крупнейшего в мире автомобильного рынка, прогнозирует Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM). Об этом сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      В прошлом году был зафиксирован спад примерно на 3%, который стал первым с 1990 г.

      Интенсивность спада 2019 г. удивила отраслевую группу, которая год назад прогнозировала, что годовые продажи незначительно изменятся.

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      На показателях авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

      Кроме того, на показатели продаж повлияло то, что в 15 городах и провинциях Китая новые стандарты выбросов были внедрены раньше установленного центральным правительством срока.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным CAAM, продажи автомобилей в Китае в ноябре упали на 3,6% в годовом выражении до 2,46 млн единиц.

      В октябре продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке сократились на 4%, месяцем ранее было зарегистрировано снижение на 5,2%.

      Спад на китайском рынке сказывается на автопроизводителях по всему миру, оставляя им меньше возможностей для роста, в то время как продажи в Европе и США также сократились.

      Отрасль, страдающая от торговой напряженности, также сталкивается с конкуренцией со стороны сервисов заказа такси и каршеринга, которые снижают потребность в покупке автомобилей.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, автомобили, продажи автомобилей, CAAM

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