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      Китай пытался получить кредиты Всемирного банка для финансирования технологий наблюдения в Синьцзяне

      12.12 12:19Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Китай пытался получить кредиты Всемирного банка для финансирования технологии распознавания лиц с целью ее использования в Синьцзяне, сообщает Axios.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Китайцы обратились с просьбой о финансировании для приобретения камер ночного видения с системой распознавания лиц, а также других технологий наблюдения для использования в школах Синьцзяна, пишет Axios со ссылкой на официальные документы Всемирного банка о закупках.

      Всемирный банк сообщил Axios, что запрос не был удовлетворен. Его кредитная программа, которая предоставляет $50 млн в течение пяти лет школам и их партнерам в регионе, как отмечалось, могла использоваться для репрессий Китая в отношении мусульманских групп.

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      Одна из школ, финансируемых Всемирным банком, запросила систему распознавания лиц, которая может создать "базу данных по черным спискам лиц" и способна отправлять фотографии напрямую в китайскую полицию, отмечает Axios.

      Активисты обвиняют китайские власти в заключении до 1 млн уйгуров в лагерях, похожих на тюрьмы, где, как сообщается, задержанных заставляют петь гимны председателю КНР Си Цзиньпину и отрекаться от своей религии.

      Китай не отрицает существования таких центров, утверждая, что они являются частью более широкой борьбы с терроризмом, не нацеленной на конкретную группу. Пекин также регулярно называет лагеря "бесплатной профессиональной подготовкой".

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе Китай пригрозил принять ответные меры, после того как палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, прокладывающего путь к введению санкций против китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне.

      Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что в Вашингтоне намеренно искажают факты о ситуации с правами человека в Синьцзяне.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Всемирный банк, камеры, Синьцзян, технологии наблюдения

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