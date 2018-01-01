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      В Индии вспыхнули протесты из-за принятия спорного законопроекта о гражданстве

      12.12 09:12Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Индии получило одобрение парламента на принятие законопроекта, который, по словам критиков, подрывает светскую конституцию страны, предоставляя гражданство представителям немусульманских меньшинств из трех соседних стран. Об этом сообщает Reuters.

      Протесты против законопроекта о внесении изменений в законодательство о гражданстве (Citizenship Amendment Bill, CAB). Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

      Законопроект был одобрен в среду верхней палатой парламента. За его принятие проголосовали 125 законодателей, 105 выступили против.

      Как сообщали "Вести.Экономика", законопроект направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г.

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      Этот шаг правительства премьер-министра Нарендры Моди столкнулся с жестким сопротивлением со стороны оппозиционных партий, групп меньшинств и студенческих организаций.

      Критики называют законопроект дискриминационным по отношению к мусульманам.

      Представляя законопроект в верхней палате парламента, министр внутренних дел Амит Шах заявил, что он направлен только на то, чтобы помочь меньшинствам, преследуемым в странах с мусульманским большинством, граничащих с Индией.

      "Мусульманам Индии не о чем беспокоиться, не о чем спорить. Они граждане и останутся гражданами", - подчеркнул Шах.

      Тем не менее насилие вспыхнуло на этнически разнообразном северо-востоке, поскольку протестующие против законопроекта столкнулись с полицией. Солдаты были развернуты в штате Трипура, подкрепление было направлено в соседний Ассам. Оба штата граничат с Бангладеш, и люди опасаются наплыва поселенцев оттуда.

      Жители Ассама и соседних штатов обеспокоены тем, что прибывающие поселенцы могут усилить конкуренцию за землю и нарушить демографический баланс региона.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Индия, парламент, протесты, законопроект, гражданство

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