Рубль незначительно снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,27-63,30 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,2825 руб. - это на 1,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 70,4775 руб., повысившись на 2,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 2 коп. до 66,52 руб.Нефть дорожает в ходе торгов в четверг. К 10:01 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,4% и составила $64 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,2% до $58,89 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 1%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду снизилась на 0,8%.