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      Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре продолжили снижаться

      12.12 14:02Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Объем поставок мобильных телефонов в Китае в ноябре составил 34,8 млн единиц, сократившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      В октябре поставки мобильных телефонов упали на 6,7% в годовом выражении. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 7,1%, свидетельствуют данные CAICT - исследовательского института при Министерстве промышленности и информатизации КНР.

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      За 11 месяцев 2019 г. поставки мобильных телефонов в Китае достигли 358,2 млн единиц, а количество выпущенных новых моделей составило 538, сократившись в годовом выражении на 5,4% и 25,5% соответственно.

      По прогнозам аналитической фирмы International Data Corporation (IDC), мировые поставки смартфонов в 2019 г. сократятся до 1,37 млрд единиц, что на 7% ниже пикового уровня 2016 г.

      IDC ожидает, что сложные условия в отрасли сохранятся в 2020 г. в связи с замедлением роста мировой экономики и продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

      Появление 5G-смартфонов может обеспечить восстановление в отрасли к 2023 г., при этом продажи мобильных телефонов, как ожидается, достигнут 1,48 млрд, что немного выше пика 2016 г.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Китай, смартфоны, мобильные телефоны

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