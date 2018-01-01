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      Треть компаний в России используют искусственный интеллект

      12.12 09:13Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Технологии искусственного интеллекта (ИИ) используют в России почти треть компаний, сообщается в совместном исследовании аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) и ВЦИОМ.

      EPA RITCHIE B. TONGO

      Большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в работе компании. Используют технологии искусственного интеллекта почти треть компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять.

      Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37%), а также ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%). Каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений.

      Из компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта, 82% оценивают их использование как эффективное. Наиболее распространенными положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).

      О недостатке квалифицированных специалистов в области технологий искусственного интеллекта заявили 69% опрошенных. При этом доля отметивших недостаток квалифицированных специалистов выше среди тех, кто еще не использует, но планирует внедрять технологии ИИ в своей компании – 83%.

      Однако не все компании планируют инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере технологий искусственного интеллекта – этим вопросом в ближайшие 2-3 года планируют заняться лишь 28% компаний.

      Почти половина (42%) представителей бизнеса, использующих или планирующих использовать технологии искусственного интеллекта, считают низким уровень риска, связанного с окупаемостью технологий искусственного интеллекта в перспективе ближайших 5-10 лет.

      Абсолютное большинство опрошенных (91%) считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: ИИ, ВЦИОМ, искусственный интеллект

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