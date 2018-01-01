Обзор рынка: насыщенная повестка

В среду высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Сообщения о том, что Китай ожидает переноса срока ввода нового пакета пошлин со стороны США (по умолчанию пошлины вступят в силу 15 декабря), стали поводом к некоторому восстановлению спроса на риск на рынках в целом. В итоге "Полюс" (PLZL) вырос на 4,4%, "Сургутнефтегаз" (SNGS) – на 3,8%, "Транснефть" (TRNFP), "Аэрофлот" (AFL:T) и ММК (MAGN) – на 1,9%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "МРСК Сибири" (MRKS) подорожали на 16,3%, "ТНС Энерго Кубань" (KBSB) – на 11,2%, "МРСК Северного Кавказа" (MRKK) – на 6,6%, "Нефаза" (NFAZ) – на 5,0%.Фондовые индексы США повысились на 0,1-0,4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС: основания для осторожного оптимизма дал глава ФРС США, заявивший о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке РЕПО в случае необходимости. Вместе с тем, прогноз ФРС по базовой процентной ставке не предполагает изменений с текущего уровня в течение 2020 г. (в отличие от прогноза, подразумеваемого котировками срочных контрактов – по данным Bloomberg, рынок ожидает одного снижения ставки ФРС в следующем году). Тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, но в ближайшее время возможны события, способные заметно повлиять на настрой инвесторов. Так, в Великобритании сегодня пройдут парламентские выборы (предварительные итоги станут известны в ночь на пятницу), а президент США проведет встречу с советниками для обсуждения торговой сделки с Китаем. Кроме того, сегодня состоится регулярное заседание ЕЦБ (решение по ставке в 15:45 мск, пресс-конференция К. Лагард – в 16:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар/рубль вслед за снижением по индексу доллара (DXY).