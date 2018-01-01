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      В немецкой партии АдГ заявили о "капитуляции" ФРГ перед США из-за "Северного потока-2"

      12.12 09:25Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". В немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили о капитуляции правительства Германии перед США из-за газопровода "Северный поток-2".

      Фото: ТАСС.

      "Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения", - заявил официальный представитель фракции АдГ в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

      "Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: "Нет, так не пойдет!". В 2018 г. госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил депутат.

      По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Депутат, которого цитирует РИА "Новости", добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".

      9 декабря 2019 г. Конгресс США одобрил в оборонном бюджете на 2020 г. (NDAA FY20) введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", сообщали "Вести.Экономика".

      "Для обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - сообщается в законе о военном бюджете США.

      Санкции США направлены против европейских компаний, европейских судов-укладчиков, которые участвуют в трубопроводном проекте "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

      "Если эти санкции вступят в силу - это станет прямым ударом по суверенитету Европейского союза", - предупреждает председатель Восточного комитета, Восточноевропейской ассоциации немецкого бизнеса (OAOEV) Оливер Гермес.

      Рубрики: Европа

      Метки: санкции США, Северный поток-2, Германия

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