Россияне в среднем преодолеют 702 км для поездки домой на Новый год

Россияне в среднем преодолеют в пути 702 км, чтобы отпраздновать Новый год дома, сообщается в исследовании международной платежной системы Mastercard.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика"."Автомобильные дороги, вокзалы и аэропорты, вероятнее всего, будут перегружены начиная с 20 декабря. Автобусы и автомобили – наиболее популярные виды транспорта среди европейцев: ими хотя бы раз в зимние каникулы воспользуются 89%. Более трети – 36% опрошенных – поедут домой поездом. Почти каждый третий житель России (31%) и 23% европейцев отправятся к своей семье самолетом. В среднем европеец проедет 516 км, россиянин - 702 км, швед - 754 км, ирландец - 814 км, португалец - 891 км", - сообщается в исследовании.По данным исследования, каждый восьмой европеец (12%) и каждый одиннадцатый россиянин (9%) начинают покупать рождественские и новогодние подарки уже в сентябре.В ходе исследования Mastercard выяснила, почему люди начинают покупать подарки настолько заранее и установила, что, с одной стороны, этому способствуют большие распродажи и специальные предложения магазинов, например многим известная "Черная пятница". А, с другой стороны, растущая популярность подарков-впечатлений – это, например, посещение каких-то особенных мест, ресторанов, стран, редких концертов, футбольных матчей, квестов и т. п. Билеты и бронь таких событий нужно заказывать заранее, чтобы наверняка туда попасть.Согласно опросу 9% россиян начинают тратиться на новогодние подарки в сентябре или еще раньше, 3% – в октябре, 33% – в ноябре, а 54% опрошенных совершают покупки в последнюю минуту в декабре, буквально под бой курантов. В других странах на последний момент откладывают праздничные расходы 35%. Большинство опрошенных жителей России (87%) ищут выгодные предложения и товары с распродаж в перерывах между делами, а самое популярное время для шопинга – с 10 утра и до 12 дня.Особенно сложным россияне, как и остальные европейцы, называют выбор подарков мужьям и женам: над этим дольше обычного размышляют 43% респондентов. Также, по мнению опрошенных, нелегко подобрать подарки детям (31%), мамам (26%) и папам (18%). А каждый десятый россиянин (12%) считает, что самое тяжелое – купить подарок матерям супругов.