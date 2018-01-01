Ватикан латает дыры в бюджете за счет пожертвований

По информации WSJ, в 2018 г. дефицит составил $76 млн.

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Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Действительно на благотворительность направляются лишь 10% пожертвований католиков, сообщает издание. Все остальные средства из фонда "Пенни Святого Петра", собирающего деньги для бедных, идут на покрытие дефицита бюджета Ватикана. По данным газеты, в 2018 г. фонд собрал $55 млн. Из них две трети пошли на латание дыр в казне.А дыры, стоит отметить, гигантские. Весь бюджет Святого престола за 2018 г. составил $333, а дефицит - $76 млн, то есть 22,82%.Ситуация явно обеспокоила некоторых руководителей Католической церкви, опасающихся, что такое расходование пожертвований может подорвать доверие к финансовому управлению Ватикана при папе Франциске. При том, что он имеет право использовать средства фонда "Пенни Святого Петра" как сочтет нужным.Между тем, WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что с момента избрания нынешнего Папы резервы Фонда ощутимо сократились. Если в 2013 г. в нем было $775 млн, то сейчас - $665 млн.Все это усугубляет и без того непростую ситуацию, сложившуюся после скандала, связанного с покупкой элитного жилья в Лондоне, разразившегося в октябре. Предполагается, что недвижимость приобрели опять же за счет пожертвований. По информации Financial Times, на строительство элитной недвижимости в столице Соединенного Королевства пошли $200 млн пожертвований католиков, хранившиеся на швейцарских счетах Ватикана.Полиция расследует это дело: в Государственном секретариате Ватикана прошли обыски, пятеро сотрудников были отстранены от работы до завершения следствия.