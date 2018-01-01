ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Ватикан латает дыры в бюджете за счет пожертвований

      12.12 09:48Распечатать
      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". По информации WSJ, в 2018 г. дефицит составил $76 млн.

      Фото: CLAUDIO PERI/ EPA-EFE

      Действительно на благотворительность направляются лишь 10% пожертвований католиков, сообщает издание. Все остальные средства из фонда "Пенни Святого Петра", собирающего деньги для бедных, идут на покрытие дефицита бюджета Ватикана. По данным газеты, в 2018 г. фонд собрал $55 млн. Из них две трети пошли на латание дыр в казне.

      А дыры, стоит отметить, гигантские. Весь бюджет Святого престола за 2018 г. составил $333, а дефицит - $76 млн, то есть 22,82%.

      Ситуация явно обеспокоила некоторых руководителей Католической церкви, опасающихся, что такое расходование пожертвований может подорвать доверие к финансовому управлению Ватикана при папе Франциске. При том, что он имеет право использовать средства фонда "Пенни Святого Петра" как сочтет нужным.

      Между тем, WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что с момента избрания нынешнего Папы резервы Фонда ощутимо сократились. Если в 2013 г. в нем было $775 млн, то сейчас - $665 млн.

      Все это усугубляет и без того непростую ситуацию, сложившуюся после скандала, связанного с покупкой элитного жилья в Лондоне, разразившегося в октябре. Предполагается, что недвижимость приобрели опять же за счет пожертвований. По информации Financial Times, на строительство элитной недвижимости в столице Соединенного Королевства пошли $200 млн пожертвований католиков, хранившиеся на швейцарских счетах Ватикана.

      Полиция расследует это дело: в Государственном секретариате Ватикана прошли обыски, пятеро сотрудников были отстранены от работы до завершения следствия.

      Рубрики: Европа

      Метки: Италия, дефицит бюджета, Ватикан, благотворительность, пожертвования, фонд "Пенни Святого Петра"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить